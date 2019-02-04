"Ливерпуль" отправил Джо Гомеса на операцию

Защитнику "Ливепруля" Джо Гомесу все-таки не удалось избежать операции на сломанной ноге. Игрок отправляется под нож хирурга и рискует пропустить остаток сезона.

Напомним, лишь перед выездом к "Вест Хэму" главный тренер "красных" Юрген Клопп говорил, что восстановление Гомеса проходит медленнее, чем ожидалось.



Клопп также поведал, что вопрос об операции пока не решен. Однако сегодня было официально объявлено, что у 21-летнего англичанина нет другого варианта.



"Это удар по парню и по нам, потому что до травмы он был в великолепной форме. Однако он слишком ценен для нашего настоящего и будущего, чтобы мы рисковали, поэтому необходимо провести эту процедуру. Он вернется, когда будет готов".



"Он демонстрировал выдающийся настрой в процессе реабилитации, но просто восстановление шло не так, как нам хотелось бы, поэтому мы вынуждены прибегнуть к этому вмешательству", — сообщил Клопп.



Напомним, что свою травму Гомес получил в столкновении с капитаном "Бернли" Беном Ми в декабре. Официально "Ливерпуль" не называет сроки возвращения Джо, однако Liverpool Echo предполагает, что над защитником нависла угроза пропустить остаток сезона.