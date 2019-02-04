Лено потребовал от "Арсенала" чаще побеждать на выезде

Бернд Лено Голкипер "Арсенала" Бернд Лено заявил, что без улучшения выездной формы его команде не подняться в топ-4 Премьер-Лиги.

Проиграв накануне "Манчестер Сити" со счетом 3:1, "канониры" опустились на шестое место в таблице, хотя их отставание от зоны Лиги Чемпионов по-прежнему невелико — только три очка.

Это поражение стало уже пятым для "Арсенала" на выезде в этом сезоне. К примеру, у себя на "Эмирейтс" лондонцы уступили лишь однажды. По мнению Лено, команда обязана обратить на это внимание.

"Нам необходимы победы, чтобы вернуться в топ-4, но я думаю, мы все еще в хорошем положении, чтобы достичь этого. Нам нужно больше побед на выезде, потому что дома мы играем хорошо и выигрываем много матчей. Чтобы снова войти в топ-4, мы должны чаще побеждать на выезде", — цитирует Лено Evening Standard.


Метки Арсенал, Лено

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2019 13:00

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  1. gerrard08 04.02.2019 13:21 # gerrard08
    эти ггшки такие смешные)

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  2. mra 04.02.2019 13:18 # mra
    А руководство "Арсенала" потребовало, чтобы он меньше пропускал, соответственно. Чтобы увеличить шансы на победу

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  3. gidro-met 04.02.2019 13:04 # gidro-met
    Лено требует от Арсика побед, ведь не зря он жизнь посвящает лучшие годы карьеры за большие деньги пушечную форму носит

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  4. wolfsmensch 04.02.2019 13:04 # wolfsmensch
    в следующем туре возьмут 3 очка на выезде

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