Лено потребовал от "Арсенала" чаще побеждать на выезде
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено заявил, что без улучшения выездной формы его команде не подняться в топ-4 Премьер-Лиги.
Проиграв накануне "Манчестер Сити" со счетом 3:1, "канониры" опустились на шестое место в таблице, хотя их отставание от зоны Лиги Чемпионов по-прежнему невелико — только три очка.
Это поражение стало уже пятым для "Арсенала" на выезде в этом сезоне. К примеру, у себя на "Эмирейтс" лондонцы уступили лишь однажды. По мнению Лено, команда обязана обратить на это внимание.
"Нам необходимы победы, чтобы вернуться в топ-4, но я думаю, мы все еще в хорошем положении, чтобы достичь этого. Нам нужно больше побед на выезде, потому что дома мы играем хорошо и выигрываем много матчей. Чтобы снова войти в топ-4, мы должны чаще побеждать на выезде", — цитирует Лено Evening Standard.
04.02.2019 13:00
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эти ггшки такие смешные)
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А руководство "Арсенала" потребовало, чтобы он меньше пропускал, соответственно. Чтобы увеличить шансы на победу
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Лено требует от Арсика побед, ведь не зря он жизнь посвящает лучшие годы карьеры за большие деньги пушечную форму носит
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в следующем туре возьмут 3 очка на выезде
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