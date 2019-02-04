Буффон опасается, что ПСЖ не пройдет "Юнайтед" без Неймара

Неймар Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон опасается, что потеря с травмой Неймара помешает их команде пройти "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как известно, из-за травмы стопы Неймару придется пропустить оба матча против "красных дьяволов" — 12 февраля на "Олд Траффорд" и 6 марта на "Парк де Пренс".

Для 41-летнего Буффона этот сезон может стать последней возможностью в своей карьере все-таки выиграть Лигу Чемпионов, поэтому потеря ключевого игрока настораживает ветерана.

"Каждый год я думаю, что это может быть тот самый год. Но вот уже 24 года, как я тщетно пытаюсь выиграть Лигу Чемпионов".

"Добиться этого очень сложно. Тебе требуется немного везения. Прямо сейчас для нас особенный период, потому что Ней получил травму".

"Ней очень важный игрок для нас, потому что в последние три месяца он творил невероятные вещи во благо команды. Его отсутствие опасно для нас", — цитирует Буффона Manchester Evening News.


Метки Буффон, Манчестер Юнайтед, Неймар, ПСЖ, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2019 12:00

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  1. mancunia-planet 04.02.2019 12:40 # mancunia-planet
    вчера как раз Оле в живую наблюдал , как обыгрывать ПСЖ. ничего особенного не показали, Лион видимо провёл идеальный матч для себя.

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  2. gerrard08 04.02.2019 12:33 # gerrard08
    Для это надо чтоб и Кавани, Мбампе, ДиМария, Веррати, Маркиньес, Силва тоже травмировались.

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  3. januzaj00 04.02.2019 12:24 # januzaj00
    Мбаппе побаще

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  4. sausage 04.02.2019 12:23 # sausage
    ПСЖ и победа в ЛЧ несовместимы. Вчера ещё Лиону всрали. Надеюсь, и манкам всрут оба матча.

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  5. firmino9 04.02.2019 12:03 # firmino9
    Мю пройдёт дальше

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  6. chr1s8rown 04.02.2019 12:02 # chr1s8rown
    Потерял самоуважение когда перешел к мешкам

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