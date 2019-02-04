Буффон опасается, что ПСЖ не пройдет "Юнайтед" без Неймара

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон опасается, что потеря с травмой Неймара помешает их команде пройти "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как известно, из-за травмы стопы Неймару придется пропустить оба матча против "красных дьяволов" — 12 февраля на "Олд Траффорд" и 6 марта на "Парк де Пренс".



Для 41-летнего Буффона этот сезон может стать последней возможностью в своей карьере все-таки выиграть Лигу Чемпионов, поэтому потеря ключевого игрока настораживает ветерана.



"Каждый год я думаю, что это может быть тот самый год. Но вот уже 24 года, как я тщетно пытаюсь выиграть Лигу Чемпионов".



"Добиться этого очень сложно. Тебе требуется немного везения. Прямо сейчас для нас особенный период, потому что Ней получил травму".



"Ней очень важный игрок для нас, потому что в последние три месяца он творил невероятные вещи во благо команды. Его отсутствие опасно для нас", — цитирует Буффона Manchester Evening News.