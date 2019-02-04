Тимо Вернер предупрежден насчет "Ливерпуля"

Наби Кейта и Тимо Вернер Наставник "РБ Лейпциг" Ральф Рангник предупредил нападающего Тимо Вернера, что тот может допустить ошибку, перебравшись в "Ливерпуль".

За два с половиной года в Лейпциге Вернер забил 55 голов, чем заинтересовал ведущие клубы Европы, включая "Реал", "Баварию", и как раз "Ливерпуль".

Повышает привлекательность 22-летнего игрока сборной Германии то обстоятельство, что после окончания этого сезона у Вернера останется только 12 месяцев по контракту с "РБ Лейпциг".

Однако Рангник спешит привести в пример своему подопечному полузащитника Наби Кейта, который прошлым летом сменил Лейпциг на Ливерпуль, но пока не показывает своего лучшего футбола в команде Юргена Клоппа.

"Здесь Кейта был выдающимся игроком, а в "Ливерпуле" он все еще испытывает сложности. Пока что он не тот игрок, которым был здесь. Окружающая обстановка должна быть правильной для Тимо. Здесь у него это есть", — сообщил Рангнк Buli News.


Метки Вернер, Ливерпуль, Рангник, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2019 11:00

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  1. chebrec 04.02.2019 11:34 # chebrec
    В Баварию

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  2. brown-ale 04.02.2019 11:32 # brown-ale
    Нигга, белозубая бразильянка, ныряющий араб. Конечно, Клоппу нужен проверенный игрок в атаке, а не этот сброд.

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  3. manutd-20champ 04.02.2019 11:27 # manutd-20champ
    Рангник прав.
    будет греть банку, да ещё и без трофеев.

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  4. sausage 04.02.2019 11:18 # sausage
    Кейта и в Лейпциге предыдущий сезон на феерил, а просто соответствовал уровню середняка Бундеслиги.

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  5. gerrard08 04.02.2019 11:05 # gerrard08
    Может рил заглить под Салахом и Фирмой. Но с учетом роспуска других напов, надо брать.

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