Тимо Вернер предупрежден насчет "Ливерпуля"

Наставник "РБ Лейпциг" Ральф Рангник предупредил нападающего Тимо Вернера, что тот может допустить ошибку, перебравшись в "Ливерпуль".

За два с половиной года в Лейпциге Вернер забил 55 голов, чем заинтересовал ведущие клубы Европы, включая "Реал", "Баварию", и как раз "Ливерпуль".



Повышает привлекательность 22-летнего игрока сборной Германии то обстоятельство, что после окончания этого сезона у Вернера останется только 12 месяцев по контракту с "РБ Лейпциг".



Однако Рангник спешит привести в пример своему подопечному полузащитника Наби Кейта, который прошлым летом сменил Лейпциг на Ливерпуль, но пока не показывает своего лучшего футбола в команде Юргена Клоппа.



"Здесь Кейта был выдающимся игроком, а в "Ливерпуле" он все еще испытывает сложности. Пока что он не тот игрок, которым был здесь. Окружающая обстановка должна быть правильной для Тимо. Здесь у него это есть", — сообщил Рангнк Buli News.