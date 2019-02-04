Тимо Вернер предупрежден насчет "Ливерпуля"
Наставник "РБ Лейпциг" Ральф Рангник предупредил нападающего Тимо Вернера, что тот может допустить ошибку, перебравшись в "Ливерпуль".
За два с половиной года в Лейпциге Вернер забил 55 голов, чем заинтересовал ведущие клубы Европы, включая "Реал", "Баварию", и как раз "Ливерпуль".
Повышает привлекательность 22-летнего игрока сборной Германии то обстоятельство, что после окончания этого сезона у Вернера останется только 12 месяцев по контракту с "РБ Лейпциг".
Однако Рангник спешит привести в пример своему подопечному полузащитника Наби Кейта, который прошлым летом сменил Лейпциг на Ливерпуль, но пока не показывает своего лучшего футбола в команде Юргена Клоппа.
"Здесь Кейта был выдающимся игроком, а в "Ливерпуле" он все еще испытывает сложности. Пока что он не тот игрок, которым был здесь. Окружающая обстановка должна быть правильной для Тимо. Здесь у него это есть", — сообщил Рангнк Buli News.
04.02.2019 11:00
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Последние комментарии:
В Баварию
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Нигга, белозубая бразильянка, ныряющий араб. Конечно, Клоппу нужен проверенный игрок в атаке, а не этот сброд.
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Рангник прав.
будет греть банку, да ещё и без трофеев.
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Кейта и в Лейпциге предыдущий сезон на феерил, а просто соответствовал уровню середняка Бундеслиги.
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Может рил заглить под Салахом и Фирмой. Но с учетом роспуска других напов, надо брать.
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