25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 4 февраля поединком "Вест Хэма" и "Ливерпуля" завершится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция



Убедительно переиграв "Арсенал" накануне, "Манчестер Сити" сократил отставание от "Ливерпуля" до двух очков и подверг своего конкурента в борьбе за титул дополнительному давлению. В предыдущем матче против "Лестера" подопечные Юргена Клоппа уже показали некоторые признаки нервозности.



"Вест Хэм" просто удручающим образом выступает последние пару недель, проиграв "Борнмуту" и "Вулверхэмптону" в Премьер-Лиге без единого забитого гола, а также позорно вылетев из Кубка Англии — аутсайдер Лиги Один "Уимблдон" умудрился огорчить "молотобойцев" четырьмя мячами. Этот спад, как ни странно, начался в тот момент, как Марко Арнаутович принялся скандалить и требовать трансфера в Китай.



В плане личных встреч "Вест Хэму" тоже не позавидуешь. Лондонцы проиграли все четыре последних матча против "Ливерпуля", в каждом из них пропуская по четыре мяча.



Упомянутый выше Арнаутович отделался ушибом стопы в матче с "Вулверхэмптоном" и может вернуться в стартовый состав "Вест Хэма". Должны залечить свои болячки Лукаш Фабиански и Аарон Крессуэлл, но у Самира Насри травма икроножной мышцы.



После матча дисквалификации возвращается полузащитник "Ливерпуля" Джейс Милнер. Молодые Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд все еще отсутствуют, как и Деян Ловрен.