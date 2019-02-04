25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 4 февраля поединком "Вест Хэма" и "Ливерпуля" завершится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция
Убедительно переиграв "Арсенал" накануне, "Манчестер Сити" сократил отставание от "Ливерпуля" до двух очков и подверг своего конкурента в борьбе за титул дополнительному давлению. В предыдущем матче против "Лестера" подопечные Юргена Клоппа уже показали некоторые признаки нервозности.
"Вест Хэм" просто удручающим образом выступает последние пару недель, проиграв "Борнмуту" и "Вулверхэмптону" в Премьер-Лиге без единого забитого гола, а также позорно вылетев из Кубка Англии — аутсайдер Лиги Один "Уимблдон" умудрился огорчить "молотобойцев" четырьмя мячами. Этот спад, как ни странно, начался в тот момент, как Марко Арнаутович принялся скандалить и требовать трансфера в Китай.
В плане личных встреч "Вест Хэму" тоже не позавидуешь. Лондонцы проиграли все четыре последних матча против "Ливерпуля", в каждом из них пропуская по четыре мяча.
Упомянутый выше Арнаутович отделался ушибом стопы в матче с "Вулверхэмптоном" и может вернуться в стартовый состав "Вест Хэма". Должны залечить свои болячки Лукаш Фабиански и Аарон Крессуэлл, но у Самира Насри травма икроножной мышцы.
После матча дисквалификации возвращается полузащитник "Ливерпуля" Джейс Милнер. Молодые Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд все еще отсутствуют, как и Деян Ловрен.
04.02.2019 10:50
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Последние комментарии:
КМОН ЛАЙВЕРПУЛ! КМОН ЮНВА!
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По закону жанра отрыв станет минимальным))
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К сожалению судий купил уже лысый шарлатан, поэтому надеяться стоит только на свои силы.
Покажите свою игру.
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Там Юлиан MVP в Пэтриотс
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Ну раз Ловрентия нет, то п2(((
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молотки должны быть достаточно изи, нестабильные, сами на спаде, да и Инженер не будет сооружать автобус или играть в образцовую контратаку по типу лис
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ЛФК выиграет
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Кстати мне Гендузи оч понравился, он однозначно хорошее подписание с прицелом на топ, я смотрел как он сделал 4 отбора и 4 раза хорошо запускал мяч в атаку, у него оч хороший пасс и видение поля, он почти никогда не теряет мяч, + на нем часто фолят, в отличие от Торрейра он не лезет в атаку, 6 Лямов это копейки за 18 летнего игрока, но он игрок типажа Жоржинью, Фабрегас, дайте ему время, через 2 сезона он будет лучшим на своей позиции в АПЛ, если конечно Эмери не уволят
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Клопп: "Я не тот, кто не нервничает"
Источник: http://fapl.ru/posts/68569/
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