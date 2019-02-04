Клопп хочет выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в этом сезоне хочет преуспеть и в Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне "красные" имеют прекрасные шансы завоевать свой первый чемпионский титул за 29 последних лет, и многим болельщикам Лига Чемпионов, где "Ливерпулю" предстоит сыграть в 1/8 финала против "Баварии", кажется отвлекающим фактором.

Однако Клопп так не считает, и не готов расставлять приоритеты. Юрген одинаково сильно хочет выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.

"Мы постараемся как можно лучше выступить в обоих соревнованиях. Мы стремились к этому в прошлом году".

"В этом году ходили разговоры, что мы должны сосредоточиться только на Премьер-Лиге, но мы все еще участвуем в Лиге Чемпионов, и я вполне рад этому. Нас ждет очень сложный матч, хотя, если послушать некоторых людей, они говорят: "Это всего лишь "Бавария". А вы видели их команду и в какой они форме после зимнего перерыва?"

"Мы будем готовы к Лиге Чемпионов и ожидаем очень, очень тяжелого матча. Это Лига Чемпионов, где ты играешь один матч, а затем две недели ждешь ответного. Мы постоянно играем в Премьер-Лиге, а Лига Чемпионов — это маленькая конфетка между. Мы будем стараться изо всех сил в Лиге Чемпионов. Это нормально", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1280

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 04.02.2019 11:30 # manutd-20champ
    шурик фантастики начитался.
    ради своих фашистских целей, угробит парней и нихрена не добьётся.

    (ответить)

  2. j-silver 04.02.2019 11:18 # j-silver
    возьмут в ротацию и там и там в итоге

    (ответить)

  3. barstreetboy 04.02.2019 11:16 # barstreetboy
    )))))))))))))))))

    (ответить)

  4. tot35 04.02.2019 11:13 # tot35
    Хуй вам!

    (ответить)

  5. abse 04.02.2019 10:57 # abse
    ЛЧ в этом веке уже брали, возьмите лучше премьер лигу, а ЛЧ оставьте для буффона =)

    (ответить)

  6. mc-od 04.02.2019 10:40 # mc-od
    Роман в 4 частях. "Не нужен был".
    Автор Юрген Клопп. Второе издание. 2019 год.

    Часть 3. "ЛЧ".

    (ответить)

  7. liverfun 04.02.2019 10:36 # liverfun
    Главное, чтоб травмированные вернулись, очень не хватает гомеза, трента и окса

    (ответить)

  8. cleverley88 04.02.2019 10:32 # cleverley88
    В итоге ничего не выиграет) Обосрется)))

    (ответить)

  9. lfc-krr 04.02.2019 10:32 # lfc-krr
    Безвиза соберет

    (ответить)

  10. chebrec 04.02.2019 10:31 # chebrec
    Чииивоооооо???!!!

    (ответить)

  11. edgarkuznetsov 04.02.2019 10:25 # edgarkuznetsov
    Ну дойти до финала лч возможно конечно ,а потом слить его xD

    (ответить)

  12. mcfc-fantactic 04.02.2019 10:22 # mcfc-fantactic
    Давай,давай...ноги раздвигай.

    (ответить)

  13. xin 04.02.2019 10:21 # xin
    Какой же топарь этот ваш Клопп

    (ответить)

  14. letonred 04.02.2019 10:17 # letonred
    Жду снетерпением ЛЧ. Ливерпуль играет лучше когда ЛЧ идет паралельно.

    (ответить)

  15. hammersmith 04.02.2019 10:11 # hammersmith
    операция ы

    (ответить)

  16. electric 04.02.2019 10:00 # electric
    Красава. Вперёд к дублю!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: