Клопп хочет выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в этом сезоне хочет преуспеть и в Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов.
В этом сезоне "красные" имеют прекрасные шансы завоевать свой первый чемпионский титул за 29 последних лет, и многим болельщикам Лига Чемпионов, где "Ливерпулю" предстоит сыграть в 1/8 финала против "Баварии", кажется отвлекающим фактором.
Однако Клопп так не считает, и не готов расставлять приоритеты. Юрген одинаково сильно хочет выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.
"Мы постараемся как можно лучше выступить в обоих соревнованиях. Мы стремились к этому в прошлом году".
"В этом году ходили разговоры, что мы должны сосредоточиться только на Премьер-Лиге, но мы все еще участвуем в Лиге Чемпионов, и я вполне рад этому. Нас ждет очень сложный матч, хотя, если послушать некоторых людей, они говорят: "Это всего лишь "Бавария". А вы видели их команду и в какой они форме после зимнего перерыва?"
"Мы будем готовы к Лиге Чемпионов и ожидаем очень, очень тяжелого матча. Это Лига Чемпионов, где ты играешь один матч, а затем две недели ждешь ответного. Мы постоянно играем в Премьер-Лиге, а Лига Чемпионов — это маленькая конфетка между. Мы будем стараться изо всех сил в Лиге Чемпионов. Это нормально", — цитирует Клоппа The Guardian.
04.02.2019 10:00
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шурик фантастики начитался.
ради своих фашистских целей, угробит парней и нихрена не добьётся.
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возьмут в ротацию и там и там в итоге
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)))))))))))))))))
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Хуй вам!
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ЛЧ в этом веке уже брали, возьмите лучше премьер лигу, а ЛЧ оставьте для буффона =)
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Роман в 4 частях. "Не нужен был".
Автор Юрген Клопп. Второе издание. 2019 год.
Часть 3. "ЛЧ".
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Главное, чтоб травмированные вернулись, очень не хватает гомеза, трента и окса
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В итоге ничего не выиграет) Обосрется)))
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Безвиза соберет
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Чииивоооооо???!!!
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Ну дойти до финала лч возможно конечно ,а потом слить его xD
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Давай,давай...ноги раздвигай.
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Какой же топарь этот ваш Клопп
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Жду снетерпением ЛЧ. Ливерпуль играет лучше когда ЛЧ идет паралельно.
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операция ы
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Красава. Вперёд к дублю!
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