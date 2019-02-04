Клопп хочет выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в этом сезоне хочет преуспеть и в Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне "красные" имеют прекрасные шансы завоевать свой первый чемпионский титул за 29 последних лет, и многим болельщикам Лига Чемпионов, где "Ливерпулю" предстоит сыграть в 1/8 финала против "Баварии", кажется отвлекающим фактором.



Однако Клопп так не считает, и не готов расставлять приоритеты. Юрген одинаково сильно хочет выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.



"Мы постараемся как можно лучше выступить в обоих соревнованиях. Мы стремились к этому в прошлом году".



"В этом году ходили разговоры, что мы должны сосредоточиться только на Премьер-Лиге, но мы все еще участвуем в Лиге Чемпионов, и я вполне рад этому. Нас ждет очень сложный матч, хотя, если послушать некоторых людей, они говорят: "Это всего лишь "Бавария". А вы видели их команду и в какой они форме после зимнего перерыва?"



"Мы будем готовы к Лиге Чемпионов и ожидаем очень, очень тяжелого матча. Это Лига Чемпионов, где ты играешь один матч, а затем две недели ждешь ответного. Мы постоянно играем в Премьер-Лиге, а Лига Чемпионов — это маленькая конфетка между. Мы будем стараться изо всех сил в Лиге Чемпионов. Это нормально", — цитирует Клоппа The Guardian.