Сарри: "Ковачич готов стать дублером для Жоржиньо"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри считает, что полузащитник Маттео Ковачич готов к ответственной роли дублера для его любимчика Жоржиньо.

Не выдержав нездоровой конкуренции за пришедшим вслед за Сарри из "Наполи" Жоржиньо, в январе Сеск Фабрегас покинул "Стэмфорд Бридж" и отправился в "Монако", а Маурицио потребовал от своего клуба купить ему другого полузащитника.



Весь прошлый месяц "синие" охотились за Николо Бареллой и Леандро Паредесом, но так и не смогли подписать нужного Сарри игрока. Однако Маурицио не унывает и теперь готов адаптировать Ковачиса к этой роли.



"Я не знаю, возникнут ли у нас проблемы от того, что мы не купили полузащитника, но я постараюсь обходиться теми, кто у меня есть. Поэтому я думаю, Ковачич может быть очень хорошим вариантом. Кроме того, нам нужно, чтобы Лофтус-Чик полностью залечил свою спину".



"Тогда мы сможем иногда давать передышку Жоржиньо и играть с Ковачичем в качестве центрального полузащитника. На тренировках мы наигрываем на этой позиции двух игроков: Ампаду и Ковачича. Благодаря своим характеристикам Ковачич лучше подходит для этой роли".



"Как вы знаете, Ампаду — игрок более оборонительного плана. Ковачич же действительно близок к Жоржиньо в умении быстро перемещать мяч в одно касание. Думаю, в будущем он сможет очень хорошо играть на этой позиции", — цитирует Сарри Goal.