Пеллегрини хочет помочь "Сити", обыграв "Ливерпуль"
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что остается фанатом "Манчестер Сити" и хочет помочь своему бывшему клубу в борьбе за титул Премьер-Лиги.
Накануне "горожане" отпраздновали победу 3:1 над "Арсеналом", благодаря чему сократили до двух очков отставание от лидирующего "Ливерпуля", который свой матч проводит в понедельник вечером и играет как раз против "Вест Хэма".
Пеллегрини, становившийся чемпионом Премьер-Лиги с "горожанами" в 2014 году, по-прежнему симпатизирует клубу с "Этихад" и был бы счастлив отобрать очки у конкурента "Сити".
"Если мы победим, то в первую очередь я буду очень рад за наш клуб, потому что мы нуждаемся в хорошей игре против лидеров. Это не наша проблема, но если после этого мы также сможем протянуть руку помощи "Манчестер Сити", то я буду счастлив, ведь я также и фанат "Манчестер Сити", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.
04.02.2019 08:15
Просмотров: 907
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
6 очков от ВХЮ в подарок, надо полагать.
(ответить)
Эй, Гвардиола, отправь этому попрошайке свой недоеденый бутерброд...
(ответить)
сучка шейховская
(ответить)
Спасибо Пеллегрини)
(ответить)
Бабку вышвырнули на мороз, А он и рад этому. Ну что за кек!
(ответить)
В итоге раздвинут ноги как обычно
(ответить)
все, капец шершавым обрыганам. ману их покарает
(ответить)
уважуха
(ответить)
Не важен результат, El Инженер, одни твои намерения вселяют любовь в наши сердца! До чего же приятная личность, желаю тебе долгих лет жизни и успехов в карьере!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий