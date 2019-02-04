Пеллегрини хочет помочь "Сити", обыграв "Ливерпуль"

Мануэль Пеллегрини Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что остается фанатом "Манчестер Сити" и хочет помочь своему бывшему клубу в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Накануне "горожане" отпраздновали победу 3:1 над "Арсеналом", благодаря чему сократили до двух очков отставание от лидирующего "Ливерпуля", который свой матч проводит в понедельник вечером и играет как раз против "Вест Хэма".

Пеллегрини, становившийся чемпионом Премьер-Лиги с "горожанами" в 2014 году, по-прежнему симпатизирует клубу с "Этихад" и был бы счастлив отобрать очки у конкурента "Сити".

"Если мы победим, то в первую очередь я буду очень рад за наш клуб, потому что мы нуждаемся в хорошей игре против лидеров. Это не наша проблема, но если после этого мы также сможем протянуть руку помощи "Манчестер Сити", то я буду счастлив, ведь я также и фанат "Манчестер Сити", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Пеллегрини, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2019 08:15

Количество просмотров Просмотров: 907

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  1. akadam 04.02.2019 09:32 # akadam
    6 очков от ВХЮ в подарок, надо полагать.

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  2. scouser2005 04.02.2019 09:29 # scouser2005
    Эй, Гвардиола, отправь этому попрошайке свой недоеденый бутерброд...

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  3. vals1702 04.02.2019 09:12 # vals1702
    сучка шейховская

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  4. firmino9 04.02.2019 09:07 # firmino9
    Спасибо Пеллегрини)

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  5. electric 04.02.2019 08:52 # electric
    Бабку вышвырнули на мороз, А он и рад этому. Ну что за кек!

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  6. carrick-16 04.02.2019 08:38 # carrick-16
    В итоге раздвинут ноги как обычно

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  7. j-silver 04.02.2019 08:38 # j-silver
    все, капец шершавым обрыганам. ману их покарает

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  8. silva77 04.02.2019 08:21 # silva77
    уважуха

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  9. glorfindel 04.02.2019 08:21 # glorfindel
    Не важен результат, El Инженер, одни твои намерения вселяют любовь в наши сердца! До чего же приятная личность, желаю тебе долгих лет жизни и успехов в карьере!

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