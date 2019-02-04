Пеллегрини хочет помочь "Сити", обыграв "Ливерпуль"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что остается фанатом "Манчестер Сити" и хочет помочь своему бывшему клубу в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Накануне "горожане" отпраздновали победу 3:1 над "Арсеналом", благодаря чему сократили до двух очков отставание от лидирующего "Ливерпуля", который свой матч проводит в понедельник вечером и играет как раз против "Вест Хэма".



Пеллегрини, становившийся чемпионом Премьер-Лиги с "горожанами" в 2014 году, по-прежнему симпатизирует клубу с "Этихад" и был бы счастлив отобрать очки у конкурента "Сити".



"Если мы победим, то в первую очередь я буду очень рад за наш клуб, потому что мы нуждаемся в хорошей игре против лидеров. Это не наша проблема, но если после этого мы также сможем протянуть руку помощи "Манчестер Сити", то я буду счастлив, ведь я также и фанат "Манчестер Сити", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.