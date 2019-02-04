Кейн надеется вернуться раньше срока

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн подтвердил, что надеется на досрочное возвращение в строй после травмы лодыжки.

Напомним, Кейн находится вне игры с матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце. Харри пропустил уже пять поединков своего клуба с учетом всех соревнований.



Изначально "Тоттенхэм" обещал, что Кейн приступит к тренировкам в начале марта, однако Харри надеется опередить прогнозы докторов.



"Мое восстановление проходит хорошо. Я уехал в теплые края, чтобы здесь тренироваться, и на предстоящей неделе мы посмотрим, как обстоят дела. Я собираюсь приступить к занятиям с мячом, а там станет видно, как на это отреагирует лодыжка".



"Пока все складывается хорошо, но нам нужно убедиться, что я полностью залечил травму", — сообщил Кейн Sky Sports.