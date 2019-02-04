Обнаружен затонувший с Салой самолет

Эмилиано Сала Первый же день подводных поисков позволил найти затонувший самолет, на котором нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала летел в свой новый клуб.

Напомним, британские власти свернули спасательную операцию пропавшего с радаров самолета после 72 часов безрезультатных поисков с воды и воздуха.

Тем не менее, благодаря собранным 324 тысячам фунтов в виде пожертвований удалось нанять два корабля во главе с морским исследователем Дэвидом Мирнсом, чтобы возобновить поиски.

В воскресенье Мирнс вышел в воды Ла-Манша и сразу же выполнил поставленную семьей Салы и небезразличными людьми задачу. Как сообщает Sky Sports, затонувший самолет был обнаружен в 24 милях к северу от острова Гернси, в районе которого воздушное судно и пропало с радаров.

В данный момент речь идет только о визуальном подтверждении затонувшего самолета. Об обнаружении тел Салы и пилота ничего не сообщается.


Метки Кардифф, происшествия, Сала

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2019 01:15

Количество просмотров Просмотров: 1027

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 04.02.2019 01:50 # gidro-met
    Они ща гдето с Децлом на острове отмечают удачную инсценировку

    (ответить)

  2. martingor 04.02.2019 01:33 # martingor
    По хер на голубятню с Манчестера. Человек умер и Кардифф его не дождался,сел бы на нормальный самолет и был бы жив. RIP

    (ответить)

  3. rakhat 04.02.2019 01:24 # rakhat
    Завтра за деньги жопу будут давать любой ! Ебать люди говном стали ! Ни человечества , не чести , не гордости .

    (ответить)

  4. johnny1905 04.02.2019 01:22 # johnny1905
    иногда задумываешься о том, что живешь живешь и бац... печально все это

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: