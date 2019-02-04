Обнаружен затонувший с Салой самолет
Первый же день подводных поисков позволил найти затонувший самолет, на котором нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала летел в свой новый клуб.
Напомним, британские власти свернули спасательную операцию пропавшего с радаров самолета после 72 часов безрезультатных поисков с воды и воздуха.
Тем не менее, благодаря собранным 324 тысячам фунтов в виде пожертвований удалось нанять два корабля во главе с морским исследователем Дэвидом Мирнсом, чтобы возобновить поиски.
В воскресенье Мирнс вышел в воды Ла-Манша и сразу же выполнил поставленную семьей Салы и небезразличными людьми задачу. Как сообщает Sky Sports, затонувший самолет был обнаружен в 24 милях к северу от острова Гернси, в районе которого воздушное судно и пропало с радаров.
В данный момент речь идет только о визуальном подтверждении затонувшего самолета. Об обнаружении тел Салы и пилота ничего не сообщается.
04.02.2019 01:15
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Они ща гдето с Децлом на острове отмечают удачную инсценировку
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По хер на голубятню с Манчестера. Человек умер и Кардифф его не дождался,сел бы на нормальный самолет и был бы жив. RIP
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Завтра за деньги жопу будут давать любой ! Ебать люди говном стали ! Ни человечества , не чести , не гордости .
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иногда задумываешься о том, что живешь живешь и бац... печально все это
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