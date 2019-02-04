Обнаружен затонувший с Салой самолет

Первый же день подводных поисков позволил найти затонувший самолет, на котором нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала летел в свой новый клуб.

Напомним, британские власти свернули спасательную операцию пропавшего с радаров самолета после 72 часов безрезультатных поисков с воды и воздуха.



Тем не менее, благодаря собранным 324 тысячам фунтов в виде пожертвований удалось нанять два корабля во главе с морским исследователем Дэвидом Мирнсом, чтобы возобновить поиски.



В воскресенье Мирнс вышел в воды Ла-Манша и сразу же выполнил поставленную семьей Салы и небезразличными людьми задачу. Как сообщает Sky Sports, затонувший самолет был обнаружен в 24 милях к северу от острова Гернси, в районе которого воздушное судно и пропало с радаров.



В данный момент речь идет только о визуальном подтверждении затонувшего самолета. Об обнаружении тел Салы и пилота ничего не сообщается.