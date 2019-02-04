Эмери признал превосходство "Сити" над "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признал, что "Манчестер Сити" все еще значительно превосходит его команду.

В своем первом матче Премьер-Лиги за карьеру Эмери потерпел домашнее поражение от "Сити" со счетом 0:2 в августе. В преддверии встречи с "горожанами" во втором круге сезона Унаи говорил, что этот выезд покажет, какого прогресса добились "канониры" за месяцы совместной работы.



Однако на "Этихад" подопечные Эмери достойно держались лишь в первом тайме. Пропустив второй гол "в раздевалку", после перерыва "Арсенал" уже не сопротивлялся, в итоге потерпев поражение 3:1. Унаи осталось только признать, что "горожане" все еще лучше.



"За 90 минут они показали свое превосходство. В первые 45 минут мы хорошо держались, оборонялись сообща и контратаковали. Мы создавали моменты и оставались в игре".



"Но после того, как счет стал 2:1, во втором тайме они доказали свое превосходство над нами. Мы не имели возможностей, чтобы проникнуть в их штрафную, и результат закономерен".



"Нам требовалось вместе обороняться и вместе атаковать, но мы не смогли добиться желаемого результата. Думаю, сегодня они показали, какая разница между "Сити" и нами" поэтому теперь наш вызов в том, чтобы работать и становиться лучше".



"Думаю, "Сити" сохранял свой уровень игры 90 минут, а наш уровень во втором тайме был хуже, чем в первом. Нам нужно оставаться в игре весь матч, но во втором тайме мы уже не были настроены на победу".



"Я верю в свою работу и в свои идеи, и я знаю, что нам нужно сохранять спокойствие", — цитирует Эмери Sky Sports.