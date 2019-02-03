Агуэро: "Возможно, я забил рукой"

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро согласился, что заключительный гол в матче с "Арсеналом" он мог забить рукой.

Именно Агуэро забил все три гола своей команды в воскресном матче Премьер-Лиги против "канониров". Благодаря победе 3:1 "горожане" сократили отставание от вершины таблицы до двух очков.

В эпизоде с заключительным голом 30-летний аргентинец буквально внес мяч в ворота после прострела Рахим Стерлинга. Снаряд задел бедро Агуэро, его руку и пересек линию. Против очевидного Серхио спорить не стал.

"Если честно, мне казалось, что мяч отскочил от груди, но сейчас я посмотрел видеоповторы, и это, возможно, была рука".

"Хорошо, что теперь у меня 10 хет-триков в Премьер-Лиге. Забивать всегда приятно, но гораздо важнее, что мы добились победы. Было важно забить быстрый гол, потому что в предыдущем матче я забил спустя 25 секунд, а мы проиграли, но сегодня я очень рад".

"Было важно забить и победить. Нам важно сражаться в каждом матче. Теперь мы должны думать об "Эвертоне", потому что это будет так сложно", — сообщил Агуэро Sky Sports.



Метки Агуэро, Арсенал, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1102

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Последние комментарии:




  1. barstreetboy 04.02.2019 00:14 # barstreetboy
    Вообще то он сказал в интервью не возможно, а признался что забил рукой, но михужло же кормит хомячков местных.

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  2. rimas-irsan 03.02.2019 23:39 # rimas-irsan
    красава, забивать рукой всегда вдвойне приятно

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  3. mancunia-planet 03.02.2019 23:19 # mancunia-planet
    да какая разница в данном случае

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  4. mc-od 03.02.2019 23:13 # mc-od
    Лютый топарь! Вспомнил как он забил прической, уже не помню кому..))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  5. vals1702 03.02.2019 23:07 # vals1702
    ВАР курил в это время - повезло

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  6. mrsimph 03.02.2019 23:04 # mrsimph
    Настоящий чемпион может себе позволить всё что угодно! Король!

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  7. gidro-met 03.02.2019 23:00 # gidro-met
    а так то 2-1 Арсик минимально на выезде

    достойно

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