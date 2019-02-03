Агуэро: "Возможно, я забил рукой"
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро согласился, что заключительный гол в матче с "Арсеналом" он мог забить рукой.
Именно Агуэро забил все три гола своей команды в воскресном матче Премьер-Лиги против "канониров". Благодаря победе 3:1 "горожане" сократили отставание от вершины таблицы до двух очков.
В эпизоде с заключительным голом 30-летний аргентинец буквально внес мяч в ворота после прострела Рахим Стерлинга. Снаряд задел бедро Агуэро, его руку и пересек линию. Против очевидного Серхио спорить не стал.
"Если честно, мне казалось, что мяч отскочил от груди, но сейчас я посмотрел видеоповторы, и это, возможно, была рука".
"Хорошо, что теперь у меня 10 хет-триков в Премьер-Лиге. Забивать всегда приятно, но гораздо важнее, что мы добились победы. Было важно забить быстрый гол, потому что в предыдущем матче я забил спустя 25 секунд, а мы проиграли, но сегодня я очень рад".
"Было важно забить и победить. Нам важно сражаться в каждом матче. Теперь мы должны думать об "Эвертоне", потому что это будет так сложно", — сообщил Агуэро Sky Sports.
Never knew we were playing basketball... Aguero puts it in the net via his hand.— ³⁴☤ (@gnris12) 3 февраля 2019 г.
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03.02.2019 23:00
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Последние комментарии:
Вообще то он сказал в интервью не возможно, а признался что забил рукой, но михужло же кормит хомячков местных.
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красава, забивать рукой всегда вдвойне приятно
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да какая разница в данном случае
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Лютый топарь! Вспомнил как он забил прической, уже не помню кому..))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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ВАР курил в это время - повезло
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Настоящий чемпион может себе позволить всё что угодно! Король!
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а так то 2-1 Арсик минимально на выезде
достойно
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