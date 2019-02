Агуэро: "Возможно, я забил рукой"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро согласился, что заключительный гол в матче с "Арсеналом" он мог забить рукой.

Именно Агуэро забил все три гола своей команды в воскресном матче Премьер-Лиги против "канониров". Благодаря победе 3:1 "горожане" сократили отставание от вершины таблицы до двух очков.



В эпизоде с заключительным голом 30-летний аргентинец буквально внес мяч в ворота после прострела Рахим Стерлинга. Снаряд задел бедро Агуэро, его руку и пересек линию. Против очевидного Серхио спорить не стал.



"Если честно, мне казалось, что мяч отскочил от груди, но сейчас я посмотрел видеоповторы, и это, возможно, была рука".



"Хорошо, что теперь у меня 10 хет-триков в Премьер-Лиге. Забивать всегда приятно, но гораздо важнее, что мы добились победы. Было важно забить быстрый гол, потому что в предыдущем матче я забил спустя 25 секунд, а мы проиграли, но сегодня я очень рад".



"Было важно забить и победить. Нам важно сражаться в каждом матче. Теперь мы должны думать об "Эвертоне", потому что это будет так сложно", — сообщил Агуэро Sky Sports.





Never knew we were playing basketball... Aguero puts it in the net via his hand.

