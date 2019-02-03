Сульшер доволен результатом, но не игрой
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его не до конца устроила игра команды в победном матче против "Лестера".
Быстрый гол Маркуса Рэшфорда позволил "красным дьяволам" отпраздновать минимальную победу на "Кинг Пауэр" в воскресенье, однако эти три очка не дались легко — почти весь второй тайм "Юнайтед" был вынужден провести в обороне.
Сульшер остался доволен игрой центральных защитников и своего голкипера, но признает, что в остальном "Юнайтед" был не на высоте.
"Мы сыграли не сильно хорошо и не пользовались возможностями для контратак во втором тайме, однако мы хорошо оборонялись. Эрик Байи и Виктор Линделеф были великолепны, как и Давид Де Хеа".
"Мы играли, не щадя себя, и завершили матч с разбитыми носами, коленями и тяжелыми ногами. Нам пришлось побороться за эти три очка".
"Сухой" матч всегда становится хорошей отправной точкой и придает парням уверенности. Он не на 100 процентов довольны своей игрой, потому что знают, что мы можем играть лучше", — сообщил Сульшер Sky Sports.
03.02.2019 22:00
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так работай, работай.
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игра у Мю всегда была такой. даже когда он сам играл
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