Сульшер доволен результатом, но не игрой

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его не до конца устроила игра команды в победном матче против "Лестера".

Быстрый гол Маркуса Рэшфорда позволил "красным дьяволам" отпраздновать минимальную победу на "Кинг Пауэр" в воскресенье, однако эти три очка не дались легко — почти весь второй тайм "Юнайтед" был вынужден провести в обороне.



Сульшер остался доволен игрой центральных защитников и своего голкипера, но признает, что в остальном "Юнайтед" был не на высоте.



"Мы сыграли не сильно хорошо и не пользовались возможностями для контратак во втором тайме, однако мы хорошо оборонялись. Эрик Байи и Виктор Линделеф были великолепны, как и Давид Де Хеа".



"Мы играли, не щадя себя, и завершили матч с разбитыми носами, коленями и тяжелыми ногами. Нам пришлось побороться за эти три очка".



"Сухой" матч всегда становится хорошей отправной точкой и придает парням уверенности. Он не на 100 процентов довольны своей игрой, потому что знают, что мы можем играть лучше", — сообщил Сульшер Sky Sports.