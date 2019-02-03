"Сити" обыграл "Арсенал" благодаря хет-трику Агуэро

Хет-трик Агуэро обеспечил "Манчестер Сити" убедительную победу над "Арсеналом", бросившим играть после перерыва — 3:1.

Поражение 2:1 от "Ньюкасла" заставило рулевого "горожан" Хосепа Гвардиолу вернуть в команду Николаса Отаменди, Илкая Гюндогана и Бернарду Силву, которые заменили Джона Стоунса, Данило и Лероя Сане.



По сравнению с матчем против "Кардиффа" посреди недели стартовый состав "канониров" недосчитался Мохамеда Эльнени и Месута Озила, вместо которых вышли Лоран Косьелни и Алекс Ивоби.



Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Ивоби совершил потерю при выходе из обороны на фланге, а сыгравший в отборе Эмерик Лапорт навесил к воротам, где Серхио Агуэро пробил головой в противоход Бернду Лено — 1:0.



Стартовый натиск "Сити" продолжился, а на девятой минуте Лапорт во второй раз поразил ворота Лено, головой замкнув подачу Кевина Де Брюйне со штрафного, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



А на 10-й минуте "Арсенал" провел свою первую атаку и восстановил равновесие. Начо Монреаль сыграл на опережение при подаче углового, переправив мяч дальше вдоль ворот, а Косьелни с пары метров замкнул головой пас партнера — 1:1.



Ответный гол сбил атакующий настрой "горожан". В дальнейшем игра протекала в комфортном для гостей невысоком темпе.



По такой игре "канониры" смотрелись не хуже соперника, но незадолго до перерыва снова пропустили. Рахим Стерлинг сыграл в стенку с Гюндоганом, а затем прострелил вдоль ворот, и Агуэро на дальней штанге лишь оставалось подставить ногу — 2:1.



С началом второго тайма хозяева вновь принялись серьезно напрягать соперника, который явно приуныл после гола "в раздевалку".



И на 61-й минуте "Сити" все-таки забил третий гол. Стерлинг прострелил вдоль ворот из под беспомощного в этом матче Штефана Лихтштайнера, а Агуэро незаметным касанием руки занес мяч в ворота — 3:1.



В остатке матча "Арсенал" так и не встрепенулся и легко мог пропустить еще — "горожане" создали немало моментов, но Лено не позволил разнице в счете увеличиться.



"Арсенал" был просто мертвым во втором тайме, видимо, не сумев оправиться после гола "в раздевалку". "Сити" одержал комфортную победу и сократил отставание от лидирующего "Ливерпуля" до двух очков, пускай даже если только на сутки.



"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче