"Сити" обыграл "Арсенал" благодаря хет-трику Агуэро
Хет-трик Агуэро обеспечил "Манчестер Сити" убедительную победу над "Арсеналом", бросившим играть после перерыва — 3:1.
Поражение 2:1 от "Ньюкасла" заставило рулевого "горожан" Хосепа Гвардиолу вернуть в команду Николаса Отаменди, Илкая Гюндогана и Бернарду Силву, которые заменили Джона Стоунса, Данило и Лероя Сане.
По сравнению с матчем против "Кардиффа" посреди недели стартовый состав "канониров" недосчитался Мохамеда Эльнени и Месута Озила, вместо которых вышли Лоран Косьелни и Алекс Ивоби.
Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Ивоби совершил потерю при выходе из обороны на фланге, а сыгравший в отборе Эмерик Лапорт навесил к воротам, где Серхио Агуэро пробил головой в противоход Бернду Лено — 1:0.
Стартовый натиск "Сити" продолжился, а на девятой минуте Лапорт во второй раз поразил ворота Лено, головой замкнув подачу Кевина Де Брюйне со штрафного, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
А на 10-й минуте "Арсенал" провел свою первую атаку и восстановил равновесие. Начо Монреаль сыграл на опережение при подаче углового, переправив мяч дальше вдоль ворот, а Косьелни с пары метров замкнул головой пас партнера — 1:1.
Ответный гол сбил атакующий настрой "горожан". В дальнейшем игра протекала в комфортном для гостей невысоком темпе.
По такой игре "канониры" смотрелись не хуже соперника, но незадолго до перерыва снова пропустили. Рахим Стерлинг сыграл в стенку с Гюндоганом, а затем прострелил вдоль ворот, и Агуэро на дальней штанге лишь оставалось подставить ногу — 2:1.
С началом второго тайма хозяева вновь принялись серьезно напрягать соперника, который явно приуныл после гола "в раздевалку".
И на 61-й минуте "Сити" все-таки забил третий гол. Стерлинг прострелил вдоль ворот из под беспомощного в этом матче Штефана Лихтштайнера, а Агуэро незаметным касанием руки занес мяч в ворота — 3:1.
В остатке матча "Арсенал" так и не встрепенулся и легко мог пропустить еще — "горожане" создали немало моментов, но Лено не позволил разнице в счете увеличиться.
"Арсенал" был просто мертвым во втором тайме, видимо, не сумев оправиться после гола "в раздевалку". "Сити" одержал комфортную победу и сократил отставание от лидирующего "Ливерпуля" до двух очков, пускай даже если только на сутки.
"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче
03.02.2019 21:25
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Последние комментарии:
• Голы против команд из топ-6:
- Aguero: 42
- Kane: 21
- Rooney: 20
- Van Persie: 18
- Hazard: 17
(ответить)
https://vk.com/arsenal_officialnews?z=photo-23473641_456340309%2Falbum-23473641_00%2Frev
Вот это сильно конечно.
(ответить)
занервничали колбасные, на сайте не видно главных балалаечников, затаились по щелям... сити узьмил три очка, а лузерпулю всю ночь втирать в геморрой вазелин...
(ответить)
А че не децл на главной?
RIP
(ответить)
Ты здоровый, трезвый, заебали твои комменты с претензией на "гениальность" ушлепок за кого топишь??? Физрук бля!!!
(ответить)
Да с таким руководством нет будущего у аснла. А так лева им надо , мб и получится что то
(ответить)
Арсенал, где же ты!!! мы уже верим в твое возрождение...о как же ты мощно смотришься благодаря сливкам отнятым у Баварии в немецкой Бундеслиге - Обама, Мустафи, КАлашинац и прочие Джаки с Озилами, Лено..ну где же вы, мужественные парни!
(ответить)
Сосульшер уже играл с Сити или порку голубых откладывали?
(ответить)
На классе выиграли матч, третий гол можно было не засчитывать, но и Агуэро не играл рукой, мяч в нее попал с рикошета. На Агуэро кстати и пенальти должны были ставить ( но такие ставят только ливеру на Салахе и ттх на Кейне ) Заслужено, потому что Короли!
(ответить)
Ливерпуль должен понимать , что нет команды из топ 6 , чтобы сопротивление оказать мс ) душка нет ) так что сами должны справится . Такая без характерная команда как арсенал на земле не найти , надо на марсе поискать, такие слабоки позорные )
(ответить)
интересная тема прослеживается. ...
вот Сити обладают максимальной магией доминирующей во многих аспектах и берущей своё.
прокачанные мышцами Ливерпуль и Мю сейчас могут потягаться с горожанами за счёт быстрой прямолинейной атаки и навесов
Тоттенхэм слишком уж предсказуемый своей лишь одной физухой в качестве козыря в рукаве, поэтому не канает. Арсенал все эти годы был похож на младшего клона Сити и поэтому всегда уступит имея игроков чуть ниже в классе.
Челси может как и Ливерпуль обладает своими тактическими фишками и классными исполнителями, которые очень хорошо собравшись на матч могут таки удивить и урвать иногда очки у голубого монстра.
итого имеем на данный момент:
Своими преимущественными изюминками в сравнении Сити сейчас обладают лишь Челси и Ливерпуль. А ещё возможно и нынешний Мю ,который обрёл былой победный дух и демонстрирует какую-то невероятную мощь.
Мс - Ливерпуль - Челси и Мю - универсальные клубы, которые на всё способны. а
Арсенал и Тоттенхэм не могут пройти проверку пепкой в силу своей однобокости ,предсказуемости.
(ответить)
Сегодня нужен был тупо победный результат, но в итоге и содержание порадовало. Особо и разбирать не буду, было KPACUBO!
А это просто оставлю здесь. Для скрина, надеюсь, завтра пригодится))
Клопп: "Я не тот, кто нервничает"
Источник: http://fapl.ru/posts/68569/
(ответить)
• Сегодняшний ассист Рахима Стерлинга на Куна стал сотым результативным действием англичанина в Английской Премьер-Лиге!
спасибо портовне за такого топаря
(ответить)
Не смотря на грозные и самоуверенные комментарии болельщиков Ливерпуля, думаю нервоз Сити прививает нормально. Дрогнут опять, слишком хотят стать чемпонами.
(ответить)
С заслуженной победой, Сити.
(ответить)
колбасники сами недавно так язвительно кичились тем что как хорошо что они взяли очередные очки грязным способом, на рикошете или оффсайде, очередной ошибке судьи, а теперь горят с того что сити так же выиграл, су.ка это карма))
(ответить)
Закономерно
Деньги > их отсутствие
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вот так вот. команда гвардиолы умеет выигрывать матчи, очки в которых очень важны. а команда шурика практически нет.
(ответить)
2й гол из оффсайда, 3-й рукой
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Секрет почему Парадес выбрал ПСЖ а не Челси раскрыт:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90#%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4
Не захотел пойти на понижение)
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