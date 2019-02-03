Каррагер: "Рэшфорд может быть тем центральным нападающим, который нужен МЮ"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд сможет сберечь своему клубу десятки миллионов фунтов, если сохранит свою потрясающую форму до конца сезона.
Воскресный выезд к "Лестеру" стал 100-м матчем для 21-летнего Рэшфорда за карьеру в рамках Премьер-Лиги. Это достижением Маркус отметил своим девятым голом в этом сезоне.
Быстрый гол Рэшфода обеспечил "красным дьяволам" важную победу со счетом 0:1, и Каррагер считает, что теперь у Оле Гуннара Сульшера нет оснований возвращать Ромелу Лукаку в основу или просить клуб о покупке форварда грядущим летом.
"Когда приходит временный тренер, ему проще оставлять на лавке игрока, которого он не покупал. Мы говорим о том, что остаток сезона будет испытательным сроком для Сульшера, но в это же время Рэшфорд может утвердиться основным центральным нападающим "Манчестер Юнайтед".
"Тебе не нужно покупать никого другого. Он тот центральный нападающий, который может привести тебя к титулу, к победе в Лиге Чемпионов. Если он сохранит свою форму, которую демонстрирует в данный момент, им не придется никого покупать или возвращать в основу Лукаку. Он может быть тем самым", — цитирует Каррагера Manchester Evening News.
03.02.2019 20:05
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Шарит верблюд.
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Карра капитанит. Все итак знают, что Рэшфорд лучший игрок в мире в будущем
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Он ебанутый какой-то
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Лукаку норм с замены, Маркус основной, воспитанник, нужно подчеркнуть
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че несет этот ебаный кличко
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Да его заметили фактуру и взрастили на Альбионе как раз под Аплочку, неужели не понятно! канешн может
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