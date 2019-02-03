Каррагер: "Рэшфорд может быть тем центральным нападающим, который нужен МЮ"

Маркус Рэшфорд Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд сможет сберечь своему клубу десятки миллионов фунтов, если сохранит свою потрясающую форму до конца сезона.

Воскресный выезд к "Лестеру" стал 100-м матчем для 21-летнего Рэшфорда за карьеру в рамках Премьер-Лиги. Это достижением Маркус отметил своим девятым голом в этом сезоне.

Быстрый гол Рэшфода обеспечил "красным дьяволам" важную победу со счетом 0:1, и Каррагер считает, что теперь у Оле Гуннара Сульшера нет оснований возвращать Ромелу Лукаку в основу или просить клуб о покупке форварда грядущим летом.

"Когда приходит временный тренер, ему проще оставлять на лавке игрока, которого он не покупал. Мы говорим о том, что остаток сезона будет испытательным сроком для Сульшера, но в это же время Рэшфорд может утвердиться основным центральным нападающим "Манчестер Юнайтед".

"Тебе не нужно покупать никого другого. Он тот центральный нападающий, который может привести тебя к титулу, к победе в Лиге Чемпионов. Если он сохранит свою форму, которую демонстрирует в данный момент, им не придется никого покупать или возвращать в основу Лукаку. Он может быть тем самым", — цитирует Каррагера Manchester Evening News.


Метки Каррагер, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2019 20:05

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  1. mu-fc 03.02.2019 20:48 # mu-fc
    Шарит верблюд.

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  2. pistolero-lfc 03.02.2019 20:28 # pistolero-lfc
    Карра капитанит. Все итак знают, что Рэшфорд лучший игрок в мире в будущем

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  3. ganinilyha 03.02.2019 20:26 # ganinilyha
    Он ебанутый какой-то

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  4. mancunia-planet 03.02.2019 20:26 # mancunia-planet
    Лукаку норм с замены, Маркус основной, воспитанник, нужно подчеркнуть

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  5. maxvel 03.02.2019 20:22 # maxvel
    че несет этот ебаный кличко

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  6. gidro-met 03.02.2019 20:19 # gidro-met
    Да его заметили фактуру и взрастили на Альбионе как раз под Аплочку, неужели не понятно! канешн может

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