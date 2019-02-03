"Юнайтед" отстоял победу против "Лестера"
"Манчестер Юнайтед" продлил свою беспроигрышную серию при Оле Гуннаре Сульшере до 10 матчей, отстояв победу в гостях у "Лестера" — 0:1.
Относительно ничьей 1:1 с "Ливерпулем" в стартовом составе "лис" появился Харви Банс, заменив Марка Олбрайтона. Новичок Юри Тилеманс в заявку попал.
Чудом избежав поражения от "Бернли" на неделе, тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер обновил состав своей команды с помощью Эрика Байи, Андера Эрреры, Джесси Лингарда и Алексиса Санчеса.
В начале матча команды обменялись неточными ударами головой, а на девятой минуте "Юнайтед" взял и открыл счет. Поль Погба совершил перехват после опрометчивой передачи Рикарду Перейры на своей половине поля, выполнил заброс верхом на Маркуса Рэшфорда, который первым касанием принял мяч, а вторым поразил цель — 0:1.
В дальнейшем игра проходила в достаточно хорошем темпе, причем активны были и гости, и хозяева, но по-настоящему опасных моментов никто не создавал. Защитник "Лестера" Джонни Эванс имел шанс поразил ворота своей бывшей команды, но после подачи углового пробил головой слишком неточно.
На 61-й минуте Джейми Варди отметился ударом в падении через себя после попадания партнера в стенку при исполнении штрафного. Давид Де Хеа отразил мяч, а затем и забрал его намертво, не позволив сопернику сыграть на добивании.
Во втором тайме "Юнайтед" целиком сосредоточился на удержании минимального преимущества и уже почти не отвечал. "Лестер" давил, но теми редкими моментами, которые создал, не распорядился — с завершающим ударом у "лис" были большие проблемы.
"Юнайтед" одержал не столь выразительную, но одновременно чрезвычайно важную победу, минимум на несколько часов опередив в таблице "Арсенал".
"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
03.02.2019 19:00
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Последние комментарии:
Даешь 4-4.
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збсь, поснимали сухари со всяких эдерсонов с лапортами
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даже откровенная помощь Дина не помогла лестеру)))
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защита такие же далбичи
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Кмон Малышки
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Аткинсон походу заряжен. Чистый гол шитюков отменил, левый засчитпл.
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Сити жалок, их место в ЛЕ с Челси.
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Норм канеш, но жаль что гг все равно еще пару продырявят
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Дева взяла в руки страпон. Удивительный день
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у сити то тоже защита говнище
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Орууууу
Сити дырявый пзд
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ебать втоптали за эти 8-9 минут, что там с Арсеналом?
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бах есть нахуй
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КМОН ШЫТИ КМОН КРАСИАВА
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ахахаха
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Ну шитюки всегда е6али конониров. Вот и сегодня гейгуннеры покорно раздвинули с первой минуты.
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3-3 будет
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У 2.5 фанатов Шыти пополнение в фанатской базе, это далбаёбик)) теперь вас трое, ахахаха))
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Настоящее ожидание скузеров и реальность:
http://n1s2.hsmedia.ru/53/b2/3c/53b23c9f9fc6363fd7441c480f5c30f8/700x525_0_9c5bddd2e0a5a8e5afabc718826c745c@700x525_0xc0a839a2_19831152201511262851.jpeg
(ответить)
Арсосал говнецо
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