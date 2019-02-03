"Юнайтед" отстоял победу против "Лестера"

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" продлил свою беспроигрышную серию при Оле Гуннаре Сульшере до 10 матчей, отстояв победу в гостях у "Лестера" — 0:1.

Относительно ничьей 1:1 с "Ливерпулем" в стартовом составе "лис" появился Харви Банс, заменив Марка Олбрайтона. Новичок Юри Тилеманс в заявку попал.

Чудом избежав поражения от "Бернли" на неделе, тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер обновил состав своей команды с помощью Эрика Байи, Андера Эрреры, Джесси Лингарда и Алексиса Санчеса.

В начале матча команды обменялись неточными ударами головой, а на девятой минуте "Юнайтед" взял и открыл счет. Поль Погба совершил перехват после опрометчивой передачи Рикарду Перейры на своей половине поля, выполнил заброс верхом на Маркуса Рэшфорда, который первым касанием принял мяч, а вторым поразил цель — 0:1.

В дальнейшем игра проходила в достаточно хорошем темпе, причем активны были и гости, и хозяева, но по-настоящему опасных моментов никто не создавал. Защитник "Лестера" Джонни Эванс имел шанс поразил ворота своей бывшей команды, но после подачи углового пробил головой слишком неточно.

На 61-й минуте Джейми Варди отметился ударом в падении через себя после попадания партнера в стенку при исполнении штрафного. Давид Де Хеа отразил мяч, а затем и забрал его намертво, не позволив сопернику сыграть на добивании.

Во втором тайме "Юнайтед" целиком сосредоточился на удержании минимального преимущества и уже почти не отвечал. "Лестер" давил, но теми редкими моментами, которые создал, не распорядился — с завершающим ударом у "лис" были большие проблемы.

"Юнайтед" одержал не столь выразительную, но одновременно чрезвычайно важную победу, минимум на несколько часов опередив в таблице "Арсенал".

"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2671

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akadam 03.02.2019 19:44 # akadam
    Даешь 4-4.

    (ответить)

  2. tvinkovod 03.02.2019 19:43 # tvinkovod
    збсь, поснимали сухари со всяких эдерсонов с лапортами

    (ответить)

  3. vav 03.02.2019 19:42 # vav
    даже откровенная помощь Дина не помогла лестеру)))

    (ответить)

  4. butch 03.02.2019 19:42 # butch
    защита такие же далбичи

    (ответить)

  5. pistolero-lfc 03.02.2019 19:42 # pistolero-lfc
    Кмон Малышки

    (ответить)

  6. chelsea88 03.02.2019 19:42 # chelsea88
    Аткинсон походу заряжен. Чистый гол шитюков отменил, левый засчитпл.

    (ответить)

  7. alexomck 03.02.2019 19:41 # alexomck
    Сити жалок, их место в ЛЕ с Челси.

    (ответить)

  8. gerrard08 03.02.2019 19:41 # gerrard08
    Норм канеш, но жаль что гг все равно еще пару продырявят

    (ответить)

  9. ibe 03.02.2019 19:41 # ibe
    Дева взяла в руки страпон. Удивительный день

    (ответить)

  10. liverfun 03.02.2019 19:41 # liverfun
    у сити то тоже защита говнище

    (ответить)

  11. mikkiynwa 03.02.2019 19:41 # mikkiynwa
    Орууууу
    Сити дырявый пзд

    (ответить)

  12. jappstamm 03.02.2019 19:41 # jappstamm
    ебать втоптали за эти 8-9 минут, что там с Арсеналом?

    (ответить)

  13. only--liverpool 03.02.2019 19:41 # only--liverpool
    бах есть нахуй

    (ответить)

  14. chronicle 03.02.2019 19:40 # chronicle
    КМОН ШЫТИ КМОН КРАСИАВА

    (ответить)

  15. liverfun 03.02.2019 19:40 # liverfun
    ахахаха

    (ответить)

  16. chelsea88 03.02.2019 19:40 # chelsea88
    Ну шитюки всегда е6али конониров. Вот и сегодня гейгуннеры покорно раздвинули с первой минуты.

    (ответить)

  17. melwood-lfc 03.02.2019 19:40 # melwood-lfc
    3-3 будет

    (ответить)

  18. slash-lfc 03.02.2019 19:40 # slash-lfc
    У 2.5 фанатов Шыти пополнение в фанатской базе, это далбаёбик)) теперь вас трое, ахахаха))

    (ответить)

  19. rj1992 03.02.2019 19:40 # rj1992
    Настоящее ожидание скузеров и реальность:

    http://n1s2.hsmedia.ru/53/b2/3c/53b23c9f9fc6363fd7441c480f5c30f8/700x525_0_9c5bddd2e0a5a8e5afabc718826c745c@700x525_0xc0a839a2_19831152201511262851.jpeg

    (ответить)

  20. chronicle 03.02.2019 19:39 # chronicle
    Арсосал говнецо

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: