"Юнайтед" отстоял победу против "Лестера"

"Манчестер Юнайтед" продлил свою беспроигрышную серию при Оле Гуннаре Сульшере до 10 матчей, отстояв победу в гостях у "Лестера" — 0:1.

Относительно ничьей 1:1 с "Ливерпулем" в стартовом составе "лис" появился Харви Банс, заменив Марка Олбрайтона. Новичок Юри Тилеманс в заявку попал.



Чудом избежав поражения от "Бернли" на неделе, тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер обновил состав своей команды с помощью Эрика Байи, Андера Эрреры, Джесси Лингарда и Алексиса Санчеса.



В начале матча команды обменялись неточными ударами головой, а на девятой минуте "Юнайтед" взял и открыл счет. Поль Погба совершил перехват после опрометчивой передачи Рикарду Перейры на своей половине поля, выполнил заброс верхом на Маркуса Рэшфорда, который первым касанием принял мяч, а вторым поразил цель — 0:1.



В дальнейшем игра проходила в достаточно хорошем темпе, причем активны были и гости, и хозяева, но по-настоящему опасных моментов никто не создавал. Защитник "Лестера" Джонни Эванс имел шанс поразил ворота своей бывшей команды, но после подачи углового пробил головой слишком неточно.



На 61-й минуте Джейми Варди отметился ударом в падении через себя после попадания партнера в стенку при исполнении штрафного. Давид Де Хеа отразил мяч, а затем и забрал его намертво, не позволив сопернику сыграть на добивании.



Во втором тайме "Юнайтед" целиком сосредоточился на удержании минимального преимущества и уже почти не отвечал. "Лестер" давил, но теми редкими моментами, которые создал, не распорядился — с завершающим ударом у "лис" были большие проблемы.



"Юнайтед" одержал не столь выразительную, но одновременно чрезвычайно важную победу, минимум на несколько часов опередив в таблице "Арсенал".



"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче