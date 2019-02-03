"Арсенал" предложит Марку Овермарсу кресло спортивного директора

Марк Овермарс из "Аякса" является кандидатом номер один на роль спортивного директора "Арсенала". Соответствующая должность появится в лондонском клубе грядущим летом.

За последний год "канониры" значительно обновили структуру управления клубом, однако этот процесс еще не завершен, особенно в свете ухода Свена Мислинтата, главы скаутской службы.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, за поиски спортивного директора в "Арсенале" отвечает Рауль Санллехи, директор по футбольным операциям. Испанец считает, что лучше всего для этой работы годится Овермарс.



Во-первых, Марк имеет связь с "Арсеналом", за который он выступал в качестве игрока. Во-вторых, Овермарс великолепно справляется с обязанностями спортивного директора в Амстердаме.



Достаточно сказать, что именно Овермарс в свое время купил Френки Де Йонга из "Виллем II" за 900 тысяч фунтов, а затем продал его в "Барселону" за 66 млн. фунтов. Аналогичным образом Марк купил Аркадиуша Милика из "Байера" за 2.5 млн. фунтов и продал в "Наполи" за 28.8 млн. фунтов; купил Давинсона Санчеса из "Атлетико Насьональ" за 4 млн. фунтов и продал в "Тоттенхэм" за 25 млн. фунтов.



Сам Санллехи специализируется на согласовании контрактов с игроками, поэтому ему нужен коллега, который взял бы на себя обязанности по поиску талантливых игроков по адекватной цене.



Вопреки появившимся в прессе слухам, "канониры" пока не контактировали со своим бывшим вингером, но непременно собираются это сделать ближе к окончанию сезона. "Аякс" не уступит Овермарса без боя и уже готовит новый контракт для Марка.