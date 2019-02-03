Эден Азар пригрозил "Сити"

Вдохновившись победой над абсолютным аутсайдером Премьер-Лиги, плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что его команда собирается выиграть все свои оставшиеся матчи в феврале, в том числе против "Манчестер Сити".

Накануне Азар отметился дублем, благодаря чему "синие" отпраздновали победу 5:0 над безнадежным "Хаддерсфилдом" и реабилитировались за поражение 4:0 от "Борнмута" несколькими днями ранее.



Таким образом, "Челси" проиграл пять из 13 последних матчей в Премьер-Лиге, но одна из побед в этот период была одержана против "Манчестер Сити" — 2:0 на "Стэмфорд Бридж" 8 декабря.



Уже через неделю "синие" нанесут ответный визит к действующему чемпиону Премьер-Лиги, и Эден настроен повторить результат домашнего матча.



"Это будет другой матч, нежели тот, что был два-три месяца назад. Думаю, они будут много владеть мячом. "Сити" обладает того рода игроками, чтобы играть друг с другом. Мы будем хорошо обороняться, а затем мы забьем один-два гола".



"Нам нужно сохранять концентрацию. Это будет тяжелый месяц, но мы — "Челси". Мы можем обыграть каждого, если захотим", — сообщил Азар Chelsea TV.