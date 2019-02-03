Инс: "Юнайтед" нужен не Сульшер, а Почеттино"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что Маурисио Почеттино лучше подходит на роль постоянного наставника "красных дьяволов", чем Оле Гуннар Сульшер.

Восемь побед и одна ничья в своих первых девяти матчах в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера сделали Сульшера в глазах многих фаворитом на то, чтобы получить эту работу на постоянной основе.



Однако Инс призывает свой клуб придерживаться оригинального варианта с приглашением Почеттино из "Тоттенхэма". Пол считает, что не нужно придавать большое значение пренебрежению Маурисио ко второстепенным трофеям.



"Я не думаю, что Сульшер должен стать постоянным тренером. Он точно будет среди претендентов, как и Маурисио Почеттино, но "Юнайтед" должен выбрать правильного человека".



"Люди говорят, что Почеттино ничего не выиграл, но это слабый аргумент — Сульшер тоже ничего не выиграл. Уверен, если бы Почеттино тренировал "Юнайтед", он не говорил бы таких вещей насчет трофеев".



"Я был бы счастлив увидеть Почеттино в "Юнайтед". Оле великолепно справляется со своей работой, и фанатам легко начать требовать его назначения, однако дела могут пойти плохо. Думаю, Почеттино — тот, кто нужен "Юнайтед", — сообщил Инс в эфире BT Sport.