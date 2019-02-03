Де Брюйне: "И "Сити", и "Ливерпуль" под давлением"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его собственная команда и "Ливерпуль" одинаково находятся под давлением.

В данный момент "горожане" отстают от лидера Премьер-Лиги на пять очков. Воскресный матч против "Арсенала" представляется для "Сити" возможностью приблизиться к "Ливерпулю" на расстояние в два балла.



Де Брюйне уверен, что 29 лет ожидания титула являются серьезным источником давления на "красных". Однако несладко приходится и "горожанам", от которых ожидают защиты чемпионства.



"Думаю, "Ливерпуль" будет под давлением, потому что они так давно не становились чемпионами. Но мы сами тоже под давлением, потому что мы стали чемпионами в прошло году, и каждый ожидает, что мы снова будем одним из претендентов на титул. Я не уверен, кто под большим давлением, но под давлением находятся обе команды".



"Я не думаю, что знание, как выигрывать Премьер-Лигу, является преимуществом. В прошлом сезоне у большинства из нас не было такого опыта, и иногда это даже делает тебя голоднее, когда прежде ты не выигрывал лигу".



"Мы пытаемся повторить то, что мы сделали в прошлом году. Мы стремимся выигрывать как можно больше матчей. Посмотрим, где мы будем через пару месяцев. Если дистанция будет небольшой, борьба будет упорной. Если нет, то нет", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.