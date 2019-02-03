Почеттино: "Сон двигается, как Месси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сравнил своего нападающего Сон Хен Мина с суперзвездой "Барселоны" Лионелем Месси.

В этом сезоне Премьер-Лиги Сон забил уже 10 голов и отдал пять результативных передач, включая важнейшие мячи в двух последних матчах против "Уотфорда" и "Ньюкасла".



Этих успехов 26-летний южнокореец добился, несмотря на то, что по ходу сезона уезжал на два больших международных турнира. Неутомимость Сона восхищает Почеттино.



"Он так упорно трудится, всегда энергичен и никогда не сдается. Он пробует, пробует и пробует. Он старается с мячом и без мяча, он очень надежен и стабилен, и это самое важное".



"Сонни — это как батарейка, которая работает, работает и работает, пока не сядет. Он отдает все, что у него есть, а когда остается без сил, то просит о замене или отдыхе. Вот такой он".



"Он всегда выкладывается на 100 процентов в каждом эпизоде, с мячом и без мяча. Это важнее всего, и он очень хороший пример для каждого".



"После первого сезона здесь он понял, что мы хотим от него. Если вы наблюдаете за ним, то видите, что он один из тех игроков, которые всегда двигаются по полю, стараются улучшить свою позицию в оборонительных и атакующих ситуациях. Он всегда открыт для передач партнеров, совершает забегания, опускается назад и атакует второй волной. Сегодня он совершенный игрок, и мы так довольны его игрой".



"Дело не в том, какую дистанцию ты покрываешь, а в качестве твоего бега. Ты можешь пробежать и 12 километров, но если ты не совершаешь ускорений и не обыгрываешь оппонентов, это не повлияет на игру".



"Важнее всего, как ты бегаешь и как ты влияешь на игру. Качество превыше количества. Вы же не обсуждаете, сколько пробежал Месси".



"Нет, но дистанция, к которой прилагается скорость и мощь, делает разницу. Сонни именно такой. Качество его перемещений на высшем уровне", — цитирует Почеттино Goal.