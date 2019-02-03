Семья Кроенке хочет, чтобы Эмери вывел "Арсенал" в финал Лиги Чемпионов

Джош и Стэн Кроенке Директор "Арсенала" и по совместительству сын владельца клуба Джош Кроенке поставил перед главным тренером "канониров" Унаи Эмери амбициозную цель достичь финала Лиги Чемпионов.

Как недавно установила английская пресса, Стэн Кроенке — единственный владелец клуба в Премьер-Лиге за последние 10 лет, не потративший ни пенни из своего личного состояния на приглашение новых игроков.

Это нашло подтверждение, когда в январе Эмери признался, что у "Арсенала" нет денег на покупки зимой, и "канониры" могут позволить себе лишь брать игроков в аренду.

Тем не менее, семья Кроенке предъявляет большие требования к "Арсеналу", как и к своему другому клубу "Лос-Анджелес Рэмс", который готовится к Супербоулу в НФЛ.

"Нам кажется, в лице Унаи мы обладаем отличным учителем. Думаю, он и Шон Маквей (тренер "Рэмс") очень похожи в своем подходе к ежедневной рутине".

"Они анализируют кучу информации, они очень активно работают на тренировочном поле. У них похожие стили, хотя между ними полмира".

"Унаи заражает своей энергией, и он безмерно увлечен своей работой. Они оба любят свое дело, и они оба лидеры. Игроки готовы пройти сквозь огонь ради них".

"Единственное, что сравнится с Супербоулом, это выход "Арсенала" в финал Лиги Чемпионов. Мы очень сосредоточены на достижении этой цели", — сообщил Кроенке-младший The Telegraph.


Метки Арсенал, Кроенке, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 854

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  1. chebrec 03.02.2019 12:38 # chebrec
    Чииивоооооо????!!!

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  2. makeewadim 03.02.2019 12:35 # makeewadim
    до чего нелепая фамилия

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  3. chelsea88 03.02.2019 12:34 # chelsea88
    Лол 6лядь, команда в составе которой балерина, ивоби, торейра, кошельны, монреаль, калосинак, ржака может выиграть только эмирейтс кап. Хватит витать в облаках.

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  4. dallaslp 03.02.2019 12:25 # dallaslp
    что они там на Эмирейтс курят?

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  5. jack-willsher 03.02.2019 12:09 # jack-willsher
    чтобы опять проИбать? [анониры походу забыли что они неудачники по жизни&#128514;

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