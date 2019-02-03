Семья Кроенке хочет, чтобы Эмери вывел "Арсенал" в финал Лиги Чемпионов

Директор "Арсенала" и по совместительству сын владельца клуба Джош Кроенке поставил перед главным тренером "канониров" Унаи Эмери амбициозную цель достичь финала Лиги Чемпионов.

Как недавно установила английская пресса, Стэн Кроенке — единственный владелец клуба в Премьер-Лиге за последние 10 лет, не потративший ни пенни из своего личного состояния на приглашение новых игроков.



Это нашло подтверждение, когда в январе Эмери признался, что у "Арсенала" нет денег на покупки зимой, и "канониры" могут позволить себе лишь брать игроков в аренду.



Тем не менее, семья Кроенке предъявляет большие требования к "Арсеналу", как и к своему другому клубу "Лос-Анджелес Рэмс", который готовится к Супербоулу в НФЛ.



"Нам кажется, в лице Унаи мы обладаем отличным учителем. Думаю, он и Шон Маквей (тренер "Рэмс") очень похожи в своем подходе к ежедневной рутине".



"Они анализируют кучу информации, они очень активно работают на тренировочном поле. У них похожие стили, хотя между ними полмира".



"Унаи заражает своей энергией, и он безмерно увлечен своей работой. Они оба любят свое дело, и они оба лидеры. Игроки готовы пройти сквозь огонь ради них".



"Единственное, что сравнится с Супербоулом, это выход "Арсенала" в финал Лиги Чемпионов. Мы очень сосредоточены на достижении этой цели", — сообщил Кроенке-младший The Telegraph.