Семья Кроенке хочет, чтобы Эмери вывел "Арсенал" в финал Лиги Чемпионов
Директор "Арсенала" и по совместительству сын владельца клуба Джош Кроенке поставил перед главным тренером "канониров" Унаи Эмери амбициозную цель достичь финала Лиги Чемпионов.
Как недавно установила английская пресса, Стэн Кроенке — единственный владелец клуба в Премьер-Лиге за последние 10 лет, не потративший ни пенни из своего личного состояния на приглашение новых игроков.
Это нашло подтверждение, когда в январе Эмери признался, что у "Арсенала" нет денег на покупки зимой, и "канониры" могут позволить себе лишь брать игроков в аренду.
Тем не менее, семья Кроенке предъявляет большие требования к "Арсеналу", как и к своему другому клубу "Лос-Анджелес Рэмс", который готовится к Супербоулу в НФЛ.
"Нам кажется, в лице Унаи мы обладаем отличным учителем. Думаю, он и Шон Маквей (тренер "Рэмс") очень похожи в своем подходе к ежедневной рутине".
"Они анализируют кучу информации, они очень активно работают на тренировочном поле. У них похожие стили, хотя между ними полмира".
"Унаи заражает своей энергией, и он безмерно увлечен своей работой. Они оба любят свое дело, и они оба лидеры. Игроки готовы пройти сквозь огонь ради них".
"Единственное, что сравнится с Супербоулом, это выход "Арсенала" в финал Лиги Чемпионов. Мы очень сосредоточены на достижении этой цели", — сообщил Кроенке-младший The Telegraph.
03.02.2019 12:00
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Последние комментарии:
Чииивоооооо????!!!
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до чего нелепая фамилия
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Лол 6лядь, команда в составе которой балерина, ивоби, торейра, кошельны, монреаль, калосинак, ржака может выиграть только эмирейтс кап. Хватит витать в облаках.
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что они там на Эмирейтс курят?
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чтобы опять проИбать? [анониры походу забыли что они неудачники по жизни😂
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