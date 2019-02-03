"Тоттенхэм" готовит 50 миллионов фунтов за Дэвида Брукса

"Тоттенхэм" определил восходящую звезду "Борнмут" Дэвида Брукса в качестве своей трансферной цели на грядущее лето.

Прошлым летом Брукс достался "вишенкам" всего за 11.5 миллионов фунтов из "Шеффилд Юнайтед". С тех пор 21-летний полузащитник забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, а также заявил о себе в сборной Уэльса.



Как утверждает Daily Mirror, в последние месяцы Дэвида регулярно просматривают скауты "Манчестер Юнайтед", однако "Тоттенхэм" надеется опередить своих гораздо более состоятельных конкурентов в борьбе за талантливого игрока.



По информации издания, "шпоры", обошедшиеся без приобретений в два последних трансферных окна, могут предложить "Борнмуту" 50 млн. фунтов за Брукса, а самому Дэвиду — возможность регулярно играть и развиваться.



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не сводит глаз с Брукса еще с прошлого сезона и надеется, что грядущим летом сможет заполучить очередного игрока с потенциалом большой звезды.