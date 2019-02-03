"Тоттенхэм" готовит 50 миллионов фунтов за Дэвида Брукса

Дэвид Брукс "Тоттенхэм" определил восходящую звезду "Борнмут" Дэвида Брукса в качестве своей трансферной цели на грядущее лето.

Прошлым летом Брукс достался "вишенкам" всего за 11.5 миллионов фунтов из "Шеффилд Юнайтед". С тех пор 21-летний полузащитник забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, а также заявил о себе в сборной Уэльса.

Как утверждает Daily Mirror, в последние месяцы Дэвида регулярно просматривают скауты "Манчестер Юнайтед", однако "Тоттенхэм" надеется опередить своих гораздо более состоятельных конкурентов в борьбе за талантливого игрока.

По информации издания, "шпоры", обошедшиеся без приобретений в два последних трансферных окна, могут предложить "Борнмуту" 50 млн. фунтов за Брукса, а самому Дэвиду — возможность регулярно играть и развиваться.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не сводит глаз с Брукса еще с прошлого сезона и надеется, что грядущим летом сможет заполучить очередного игрока с потенциалом большой звезды.


Метки Борнмут, Брукс, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 03.02.2019 12:39 # chebrec
    Чииивоооооо????!!! это

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  2. tigerpool 03.02.2019 12:38 # tigerpool
    Мэддисона бы тоже в куринхэм, по стилю подходит

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  3. gidro-met 03.02.2019 12:22 # gidro-met
    Дублером Кейна не захочет

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  4. sausage 03.02.2019 11:25 # sausage
    Абсолютно равнодушен к Тоттенхэму, но что подкупает сейчас у них, так это ставка на бритов, и весьма успешная. Самая британизированная команда из топ-6. При этом умудряются не терять в качестве вопреки расхожему мнению.

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  5. j-silver 03.02.2019 11:10 # j-silver
    Нонейма какогото покупают да еще и за 50 фунтов ах ах

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