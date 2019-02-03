"Тоттенхэм" готовит 50 миллионов фунтов за Дэвида Брукса
"Тоттенхэм" определил восходящую звезду "Борнмут" Дэвида Брукса в качестве своей трансферной цели на грядущее лето.
Прошлым летом Брукс достался "вишенкам" всего за 11.5 миллионов фунтов из "Шеффилд Юнайтед". С тех пор 21-летний полузащитник забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, а также заявил о себе в сборной Уэльса.
Как утверждает Daily Mirror, в последние месяцы Дэвида регулярно просматривают скауты "Манчестер Юнайтед", однако "Тоттенхэм" надеется опередить своих гораздо более состоятельных конкурентов в борьбе за талантливого игрока.
По информации издания, "шпоры", обошедшиеся без приобретений в два последних трансферных окна, могут предложить "Борнмуту" 50 млн. фунтов за Брукса, а самому Дэвиду — возможность регулярно играть и развиваться.
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не сводит глаз с Брукса еще с прошлого сезона и надеется, что грядущим летом сможет заполучить очередного игрока с потенциалом большой звезды.
03.02.2019 11:00
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Последние комментарии:
Чииивоооооо????!!! это
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Мэддисона бы тоже в куринхэм, по стилю подходит
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Дублером Кейна не захочет
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Абсолютно равнодушен к Тоттенхэму, но что подкупает сейчас у них, так это ставка на бритов, и весьма успешная. Самая британизированная команда из топ-6. При этом умудряются не терять в качестве вопреки расхожему мнению.
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Нонейма какогото покупают да еще и за 50 фунтов ах ах
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