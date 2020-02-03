"Юнайтед" узнал, сколько будет стоить Кулибали

Калиду Кулибали Бывший агент защитника "Наполи" Калиду Кулибали поведал "Манчестер Юнайтед", сколько будет стоит игрок грядущим летом.

Как известно, "красные дьяволы" проявляют огромный интерес к Кулибали с прошлого лета, однако предыдущему наставнику "Юнайтед" Жозе Моуриньо не удалось убедить клуб потратиться на Калиду.

Ожидается, что по окончании сезона "Юнайтед" вернется к идее по приобретению центрального защитника топ-уровня, и Кулибали как раз считается целью номер один "дьяволов".

Также 27-летнего игрока сборной Сенегала сватают в ПСЖ, однако агент Бруно Сатин уверяет, что "Юнайтед" не придется конкурировать с чемпионами Лиги 1.

"У ПСЖ и так достаточно центральных защитников. Даже Маркиньосу приходится играть 6-го номера. Кулибали, возможно, пришлось бы стать 10-м номером у них".

"Если Кулибали и покинет "Наполи", то перейдет не в ПСЖ. Его трансфер будет стоить 100 миллионов евро (87.5 млн. фунтов)", — сообщил Сатин Canal+.


Метки Кулибали, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 03.02.2019 10:51 # frisby
    кто это? Это здоровая тупая чёрная палка. Скока стоит? 100 миллионов. Берём! в коллекцию к похба и макаку..третим будет

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  2. maxvel 03.02.2019 10:49 # maxvel
    за ТОПАРЯ копейки

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  3. firmino9 03.02.2019 10:40 # firmino9
    Пошли в жопу с такой ценой

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  4. scouser2005 03.02.2019 10:39 # scouser2005
    Опять манков хотят наипать

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  5. qwerty1234halil 03.02.2019 10:03 # qwerty1234halil
    За середняка 100 млн хахахахахах

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