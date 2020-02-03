"Юнайтед" узнал, сколько будет стоить Кулибали
Бывший агент защитника "Наполи" Калиду Кулибали поведал "Манчестер Юнайтед", сколько будет стоит игрок грядущим летом.
Как известно, "красные дьяволы" проявляют огромный интерес к Кулибали с прошлого лета, однако предыдущему наставнику "Юнайтед" Жозе Моуриньо не удалось убедить клуб потратиться на Калиду.
Ожидается, что по окончании сезона "Юнайтед" вернется к идее по приобретению центрального защитника топ-уровня, и Кулибали как раз считается целью номер один "дьяволов".
Также 27-летнего игрока сборной Сенегала сватают в ПСЖ, однако агент Бруно Сатин уверяет, что "Юнайтед" не придется конкурировать с чемпионами Лиги 1.
"У ПСЖ и так достаточно центральных защитников. Даже Маркиньосу приходится играть 6-го номера. Кулибали, возможно, пришлось бы стать 10-м номером у них".
"Если Кулибали и покинет "Наполи", то перейдет не в ПСЖ. Его трансфер будет стоить 100 миллионов евро (87.5 млн. фунтов)", — сообщил Сатин Canal+.
03.02.2019 10:00
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Последние комментарии:
кто это? Это здоровая тупая чёрная палка. Скока стоит? 100 миллионов. Берём! в коллекцию к похба и макаку..третим будет
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за ТОПАРЯ копейки
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Пошли в жопу с такой ценой
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Опять манков хотят наипать
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За середняка 100 млн хахахахахах
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