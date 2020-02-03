"Юнайтед" узнал, сколько будет стоить Кулибали

Бывший агент защитника "Наполи" Калиду Кулибали поведал "Манчестер Юнайтед", сколько будет стоит игрок грядущим летом.

Как известно, "красные дьяволы" проявляют огромный интерес к Кулибали с прошлого лета, однако предыдущему наставнику "Юнайтед" Жозе Моуриньо не удалось убедить клуб потратиться на Калиду.



Ожидается, что по окончании сезона "Юнайтед" вернется к идее по приобретению центрального защитника топ-уровня, и Кулибали как раз считается целью номер один "дьяволов".



Также 27-летнего игрока сборной Сенегала сватают в ПСЖ, однако агент Бруно Сатин уверяет, что "Юнайтед" не придется конкурировать с чемпионами Лиги 1.



"У ПСЖ и так достаточно центральных защитников. Даже Маркиньосу приходится играть 6-го номера. Кулибали, возможно, пришлось бы стать 10-м номером у них".



"Если Кулибали и покинет "Наполи", то перейдет не в ПСЖ. Его трансфер будет стоить 100 миллионов евро (87.5 млн. фунтов)", — сообщил Сатин Canal+.