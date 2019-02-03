Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Кошка на матче Эвертона и Вулверхэмптона Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 25-го тура Премьер-Лиги за субботу.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2019 09:20

Количество просмотров Просмотров: 881

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Последние комментарии:




  1. mc-od 03.02.2019 10:55 # mc-od
    Рад за Игуаина, говорил же, топари не помешают Лиге. Шпоры знатно отскочили, уверен, Дубравка "с децтва за кур". Волки - молодцы. Котяра - топ, это вам не клоп.

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  2. qwerty1234halil 03.02.2019 09:37 # qwerty1234halil
    Челси топищее

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  3. gio 03.02.2019 09:30 # gio
    котофей топовый был конечно, слегка стремался но ушел по царски

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  4. j-silver 03.02.2019 09:27 # j-silver
    Пенсы топеры конешно

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