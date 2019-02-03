Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 25-го тура Премьер-Лиги за субботу.
Указанный контент недоступен.
Только для зарегистрированных пользователей.
03.02.2019 09:20
Просмотров: 881
Загрузка...
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Рад за Игуаина, говорил же, топари не помешают Лиге. Шпоры знатно отскочили, уверен, Дубравка "с децтва за кур". Волки - молодцы. Котяра - топ, это вам не клоп.
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
Челси топищее
(ответить)
котофей топовый был конечно, слегка стремался но ушел по царски
(ответить)
Пенсы топеры конешно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий