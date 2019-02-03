"Арсенал" нацелен на Адриена Рабьо

"Арсенал" планирует побороться за полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо, который грядущим летом станет свободным агентом.

Рабьо навлек гнев боссов и тренерского штаба парижан, когда ранее в этом сезоне наотрез отказался от нового контракта и тайком вступил в переговоры с "Барселоной".



Однако затем "Барселона" потеряла интерес к Адриену, согласовав приобретение полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга за 65 миллионов фунтов. Теперь Рабьо нужно искать другой вариант развития своей карьеры.



Как утверждает Daily Mirror, огромный интерес к Рабьо проявляется главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери, который работал с Адриеном на протяжении двух лет в ПСЖ и остается большим поклонником полузащитника.



Интерес к 23-летнему игроку сборной Франции также проявляют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", однако персона Эмери может стать ключевым фактором к переходу Рабьо в "Арсенал".