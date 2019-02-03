"Мольде" пожелал Сульшеру не возвращаться

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что совладельцы "Мольде" пожелали ему не возвращаться в норвежский клуб.

Уволив Жозе Моуриньо в декабре, "красные дьяволы" молниеносно договорились с "Мольде" об аренде Сульшера до конца сезона.



В мае, как подразумевает договоренность двух клубов, Оле Гуннар должен будет вернуться на свою родину, однако Сульшер уверяет, что "Мольде" не станет помехой, если ему предложат задержаться в "Юнайтед".



"Когда я позвонил владельцу и сказал, что меня зовет "Юнайтед", то он ответил: "Отправляйся и получай удовольствие. И, пожалуйста, не возвращайся". Потому что он знал, что это всегда было моей мечтой".



"Оба владельца пожелали мне всего наилучшего, потому что они знали, что я мечтал об этом. Было великолепно заручиться их поддержкой. Если я вернусь в "Мольде", я буду стараться изо всех сил — но это зависит от того, когда я вернусь".



"Пока все великолепно. Надеюсь, я скоро увижусь со своей семьей, потому что это единственный минус в моей работе здесь", — цитирует Сульшера Sky Sports.