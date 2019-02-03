Эмери считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Хосеп Гвардиола Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что считает своего коллегу из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

Эмери и Гвардиола впервые столкнулись у бровки еще в сезоне 2008/09, когда они оба работали на родине в Ла Лиге. С тех пор Хосеп стал своего рода эталоном для Унаи, и тот находится в предвкушении воскресного выезда на "Этихад".

"Я анализировал кучу команд и тренеров, и я думаю, сложно найти одного тренера, который лучше Гвардиолы. У него очень богатая карьера. Мы вместе начинали тренировать. Он работал во второй команде "Барселоны", я трудился в "Лорке" и "Альмерии".

"Я многому научился, наблюдая за его командой. Всегда хорошо, когда тренеры учатся различным вещам друг у друга. Думаю, его карьера складывается лучше, чем у любого другого тренера в мире".

"В "Барселоне", "Баварии" и "Сити" он имел возможность приглашать лучших игроков, мало помалу. Он каждый год улучшал своя и без того отличную команду, тратя большие деньги. Однако каждую свою команду он поднимал на ступень выше".

"На мой взгляд, это его качество делает его лучшим в мире", — цитирует Эмери Goal.


Метки Арсенал, Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. girasimus 03.02.2019 08:26 # girasimus
    Лизнул Эмери, видно усыпляет бдительность, либо чует порку.

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  2. chebrec 03.02.2019 07:27 # chebrec
    Ну конечно столько бабла тратить

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