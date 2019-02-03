25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 3 февраля двумя поединками продолжится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:05 Онлайн-трансляция



Вырванная в компенсированное время ничья 2:2 против "Бернли" насторожила. Что это было? "Манчестер Юнайтед" впервые допустил осечку при Оле Гуннаре Сульшере и был немного тяжеловат как для самих себя образца последних недель, вернувшись к привычной игре лишь в концовке матча. Эти сомнения должен развеять выезд к "Лестеру", который в последнее время оставляет неоднозначное впечатление, регулярно теряя очки с равными себе, но еще более регулярно вставляя палки в колеса грандам — за полтора месяца от "лис" успели пострадать "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Статистика не на стороне "Лестера" — только одна победа в 21 последней встрече с "красными дьяволами" с учетом всех соревнований.



"Лестер" может задействовать своего новичка Юри Тилеманса. Энди Кинг и Адриен Силва ушли в аренду в заключительный день января.



"Юнайтед" надеется, что свои небольшие болячки успеют залечить Поль Погба и Антони Мартиаль. Крис Смоллинг может сыграть свой первый матч за два последних месяца. Травмирован только Маркос Рохо.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция



Ближайшая неделя должна показать, сможет ли "Манчестер Сити" продолжить погоню за "Ливерпулем". После матча с "Арсеналом" подопечных Хосепа Гвардиолы ждет выезд к обозленному "Эвертону", а затем домашняя встреча с "Челси". В минувший вторник "горожане" совершили незапланированную потерю очков против "Ньюкасла", исчерпав свой лимит на ошибки. А вот "Арсенал" посреди недели смог вскарабкаться на четвертое место — место, занимая которое, болельщики клуба испытывали разочарование в предыдущие годы, но которое теперь является их вожделенной целью. "Канониры" проиграли все четыре последних встречи с "Сити" с учетом всех соревнований с общим счетом 1:11.



Защитника "Сити" Бенжамена Менди беспокоит опухшее колено. Венсан Компани пропустит восьмой матч кряду из-за проблем мышечного характера.



Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни вернулся к полноценным тренировкам после травмы челюсти. Денис Суарес готов дебютировать против клуба, в котором он провел пару лет в качестве юниора. Генрих Мхитарян на пороге возвращения из лазарета, чего не скажешь о Сократисе Папастатопулосе, Робе Холдинге, Экторе Беллерине и Данни Уэлбеке.