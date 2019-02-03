Сульшер не ожидал, что "Юнайтед" так рано вернется в борьбу за попадание в топ-4

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что у его команда появились реальные шансы ворваться в топ-4 раньше, чем он мог ожидать.

Когда Сульшер сменил Жозе Моуриньо в декабре, "красные дьяволы" находились в 11 очках от первой четверки в Премьер-Лиге.



Шесть побед подряд и ничья 2:2 с "Бернли" позволили "Юнайтед" сократить отставание от топ-4 до двух очков, на момент начала 25-го тура, и это удивило даже самого Сульшера, который теперь готовится к насыщенному февралю.



"Думаю, мы в очень хорошем положении, чтобы продолжить движение вперед. Мы вместе уже шесть недель. Мы разобрались, в чем наши сильные стороны, в чем наши слабые стороны".



"Думаю, мы ответили на большинство вызовов, что перед нами возникли. Может быть, наша реакция на два пропущенных от "Бернли" гола позволит нам выйти на новый уровень, потому что теперь у нас есть все шансы ворваться в топ-4 — причем, возможно, раньше, чем мы думали".



"В феврале нас ждет не так много матчей в Премьер-Лиге, и между ними по неделе, но это будут тяжелые соперники. Определенно тяжелые".



"Мы начинаем с матча против "Лестера", затем будет выезд к "Фулхэму", что тоже тяжело".



"После этого нас один за другим ждут, как вы это называете, большие матчи против ПСЖ, "Челси" и "Ливерпуля". Пройдя эти три матча, мы отправимся к "Пэлас". Так что это тяжелый месяц, но мы готовы".



"У нас глубокий состав, и сейчас отсутствует лишь Маркос Рохо. Остальные доступны и в форме", — цитирует Сульшера Sky Sports.