Обамеянг назвал свою любимую позицию на поле

Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" признался, что предпочитает играть центрального нападающего, а не на краю атаки.

В прошлом месяце Обамеянг отметил один год с момента своего перехода к "канонирам" из дортмундской "Боруссии". За это время Пьер-Эмерик забил 25 голов в 37 матчах Премьер-Лиги. Этого рубежа 29-летний габонец достиг даже быстрее, чем легендарные Тьерри Анри (42 матча) и Ян Райт (51).



Также Обамеянг запомнился тем, что сформировал отличную связку с Александром Лакасеттом. Именно так Пьер-Эмерик и предпочитает играть — по центру нападения и плечом к плечу с партнером.



"Моя любимая роль — центральный нападающий, игрок на острие. Мне также нравится играть на фланге, но я думаю, моя лучшая позиция — центральный нападающий".



"Мне нравится играть в паре впереди, потому что всегда приятно, когда ты можешь комбинировать с другим нападающим".



"Если я нужен тренеру справа и слева, то позиция не важна — я выйду туда и буду сражаться, никаких проблем", — сообщил Обамеянг Sky Sports.