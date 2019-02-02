Обамеянг назвал свою любимую позицию на поле
Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" признался, что предпочитает играть центрального нападающего, а не на краю атаки.
В прошлом месяце Обамеянг отметил один год с момента своего перехода к "канонирам" из дортмундской "Боруссии". За это время Пьер-Эмерик забил 25 голов в 37 матчах Премьер-Лиги. Этого рубежа 29-летний габонец достиг даже быстрее, чем легендарные Тьерри Анри (42 матча) и Ян Райт (51).
Также Обамеянг запомнился тем, что сформировал отличную связку с Александром Лакасеттом. Именно так Пьер-Эмерик и предпочитает играть — по центру нападения и плечом к плечу с партнером.
"Моя любимая роль — центральный нападающий, игрок на острие. Мне также нравится играть на фланге, но я думаю, моя лучшая позиция — центральный нападающий".
"Мне нравится играть в паре впереди, потому что всегда приятно, когда ты можешь комбинировать с другим нападающим".
"Если я нужен тренеру справа и слева, то позиция не важна — я выйду туда и буду сражаться, никаких проблем", — сообщил Обамеянг Sky Sports.
02.02.2019 23:00
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Последние комментарии:
У всех гг любимая позиция это на коленях
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«Если я нужен тренеру справа и слева, то позиция не важна..»
6лядь ну что за пидорская команда, а?! И такие же пидopacы болеют за этот гейклуб.
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раком
наверно
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Фигасе он быстрый
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та всем насрать
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