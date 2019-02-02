Обамеянг назвал свою любимую позицию на поле

Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" признался, что предпочитает играть центрального нападающего, а не на краю атаки.

В прошлом месяце Обамеянг отметил один год с момента своего перехода к "канонирам" из дортмундской "Боруссии". За это время Пьер-Эмерик забил 25 голов в 37 матчах Премьер-Лиги. Этого рубежа 29-летний габонец достиг даже быстрее, чем легендарные Тьерри Анри (42 матча) и Ян Райт (51).

Также Обамеянг запомнился тем, что сформировал отличную связку с Александром Лакасеттом. Именно так Пьер-Эмерик и предпочитает играть — по центру нападения и плечом к плечу с партнером.

"Моя любимая роль — центральный нападающий, игрок на острие. Мне также нравится играть на фланге, но я думаю, моя лучшая позиция — центральный нападающий".

"Мне нравится играть в паре впереди, потому что всегда приятно, когда ты можешь комбинировать с другим нападающим".

"Если я нужен тренеру справа и слева, то позиция не важна — я выйду туда и буду сражаться, никаких проблем", — сообщил Обамеянг Sky Sports.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 02.02.2019 23:38 # j-silver
    У всех гг любимая позиция это на коленях

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  2. chelsea88 02.02.2019 23:27 # chelsea88
    «Если я нужен тренеру справа и слева, то позиция не важна..»

    6лядь ну что за пидорская команда, а?! И такие же пидopacы болеют за этот гейклуб.

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  3. gidro-met 02.02.2019 23:07 # gidro-met
    раком

    наверно

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  4. chebrec 02.02.2019 23:02 # chebrec
    Фигасе он быстрый

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  5. muchampion 02.02.2019 23:01 # muchampion
    та всем насрать

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