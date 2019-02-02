Сарри возлагает большие надежды на связку Азара и Игуаина

Наставник "Челси" Маурицио Сарри надеется, что плеймейкер Эден Азар и нападающий Гонсало Игуаин сформируют грозную связку в атаке.

В субботу против "Хаддерсфилда" Игуан отметился своими двумя первыми голами за "синих". Дубль оформил и Азар, благодаря чему "Челси" уверенно победил со счетом 5:0 и ответил на поражение от "Борнмута" несколькими днями ранее.



Сарри остался доволен игрой своей команды и теперь надеется, что взаимопонимание Азара и Игуаина будет только улучшаться.



"Игуаин прибавляет. Когда он перешел к нам, то не был в своей лучшей форме из-за проблем со спиной и недостаточной игровой практики, потому что за последнее время он провел только считанное количество матчей".



"Он замечательный игрок, и он подходит для того, чтобы играть вместе с Эденом".



"Сегодня был исключительно позитивный матч, все 90 минут. Мы хорошо оборонялись и провели очень хороший матч, но теперь нам необходима стабильность, мы должны продолжать играть с тем же настроем во всех своих матчах".



"Надеюсь, в будущем нам не потребуется проиграть матч, чтобы обрести правильный настрой", — цитирует Сарри BBC.