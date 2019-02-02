Азар: "Один из лучших матчей "Челси" в сезоне"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар назвал разгром безнадежного аутсайдера в лице "Хаддерсфилда" одним из лучших матчей своей команды в этом сезоне.
Потерпев в минувшую среду поражение 4:0 от "Борнмута", в субботу "синие" смогли исправить впечатление о себе, отгрузив пять безответных мячей в ворота "терьеров", прочно занимающих последнее место в Премьер-Лиге.
После этого матча Азар, оформивший дубль, выразил свою поддержку главному тренеру Маурицио Сарри и отметил уровень игры "Челси".
"Когда мы проигрываем, нужно выиграть следующий матч. Я всегда об этом говорю, и сегодня нам это удалось. Мы провели один из наших лучших матчей в сезоне и забили пять отличных голов. Болельщики не были счастливы в среду, зато они счастливы сейчас, и это радует нас. Мы хотим продолжать в том же духе, как этого хочет тренер".
"Думаю, наш тренер будет доволен, потому что он хотел увидеть, как мы отреагируем, и мы отреагировали".
"Мы пытаемся взаимодействовать друг с другом, и хотя Игуаин новый игрок, он знает, как тренер хочет играть. Он отличный нападающий и может забить много голов. Англия отличается от Италии и Испании, но он способный игрок. Когда нападающего играет Жиру или я, мы все равно пытаемся помогать друг другу".
"После этого матча наша уверенность в себе будет выше, чем два дня назад, но впереди матч против чемпиона, и мы знаем, что это будет сложно. Мы уже победили их на "Стэмфорд Бридж", так почему бы не сделать это снова?" — цитирует Азара BBC.
02.02.2019 21:00
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Последние комментарии:
Против команды с 11 очками. Ну да, ну да.
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да просто Ига пришёл, удары хоть опасные появились. а так если у Вильяна не пошло - пиши пропало матч.
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Сарибол в действии!!!
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Странный грузын этот хазар .то тащит то сливает
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Крысёныш. Как обычно рвал в матче против днищ, когда не нужно пахать в обороне, а можно просто играть весь матч с мячом.
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ну класс, против последней команды чемпа, Сарри гнать в шею вместе с Азаром! Надеюсь, свалит в Реал летом и пуделя кудрявого с собой прихватит
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Крыса заговорила, ишь ты! Ещё пару проё6анных матчей и опять начнёт сливать сосарри.
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Конечно лучший матч сезона, это же не Бормут который полную жопу бананов напихал, Хадл который одной ногой уже в Шипе, уровень что сказать уровень !
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