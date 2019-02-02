Азар: "Один из лучших матчей "Челси" в сезоне"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар назвал разгром безнадежного аутсайдера в лице "Хаддерсфилда" одним из лучших матчей своей команды в этом сезоне.

Потерпев в минувшую среду поражение 4:0 от "Борнмута", в субботу "синие" смогли исправить впечатление о себе, отгрузив пять безответных мячей в ворота "терьеров", прочно занимающих последнее место в Премьер-Лиге.



После этого матча Азар, оформивший дубль, выразил свою поддержку главному тренеру Маурицио Сарри и отметил уровень игры "Челси".



"Когда мы проигрываем, нужно выиграть следующий матч. Я всегда об этом говорю, и сегодня нам это удалось. Мы провели один из наших лучших матчей в сезоне и забили пять отличных голов. Болельщики не были счастливы в среду, зато они счастливы сейчас, и это радует нас. Мы хотим продолжать в том же духе, как этого хочет тренер".



"Думаю, наш тренер будет доволен, потому что он хотел увидеть, как мы отреагируем, и мы отреагировали".



"Мы пытаемся взаимодействовать друг с другом, и хотя Игуаин новый игрок, он знает, как тренер хочет играть. Он отличный нападающий и может забить много голов. Англия отличается от Италии и Испании, но он способный игрок. Когда нападающего играет Жиру или я, мы все равно пытаемся помогать друг другу".



"После этого матча наша уверенность в себе будет выше, чем два дня назад, но впереди матч против чемпиона, и мы знаем, что это будет сложно. Мы уже победили их на "Стэмфорд Бридж", так почему бы не сделать это снова?" — цитирует Азара BBC.