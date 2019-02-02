"Челси" огорчил "Хаддесфилд" пятью голами без ответа

Дебютные голы Гонсало Игуаина помогли "Челси" разгромить "Хаддерсфилд" со счетом 5:0 и реабилитироваться за поражение от "Борнмута" посреди недели.

Главный тренер "синих" Маурицо Сарри отреагировал на поражение 4:0 от "Борнмута" четырьмя перестановками, убрав Антонио Рюдигера, Эмерсона Палмери, Матео Ковачича, Педро и выпустив Андреаса Кристенсена, Маркоса Алонсо, Росса Баркли и Виллиана.



В своем втором матче у руля "терьеров" Ян Зиверт поменял половину полевых игроков относительно минимального поражения от "Эвертона". Вернулись в старт Крис Леве, Филип Биллинг, Томми Смит, Аарон Муй и Айзек Мбенза.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же принялись владеть мячом, однако "Хаддерсфилд" чувствовал себя довольно комфортно и не позволял сопернику создавать моментов.



Тем не менее, на 16-й минуте счет был открыт. Нголо Канте сделал разрезающую передачу в штрафную площадь по правому краю, а Гонсало Игуаин пробил в касание в ближний угол ворот — 1:0.



"Терьеры" и дальше продолжали играть без мяча, но в те редкие моменты, когда им удавалось получить снаряд и продвинуться вперед, "Челси" не выглядел образцом надежности.



Контроль мяча не приносил "синим" опасных моментов, однако на исходе тайма Элиас Качунга заплел ноги Сесару Аспиликуэте на линии штрафной, и Эден Азар получил возможность с пенальти удвоить счет — 2:0.



После второго пропущенного гола "Хаддерсфилд" сосем развалился, тогда как "Челси" принялся угрожать воротам Йонаса Лессля с пугающей частотой.



На 66-й минуте Азар получил на левом краю штрафной мяч от Баркли, проскочил мимо голкипера и с острого угла поразил ворота — 3:0.



Спустя еще три минуты Игуаин нанес крученый удар в касание с дистанции после короткой передачи Нголо Канте — 4:0.



Гости уже не подавали признаков жизни, и на 86-й минуте хозяева поставили точку в матче. Давид Луис пробил головой после подачи Виллианом углового, а Качунга срезал мяч в свои ворота — 5:0.



Худшая команда Премьер-Лиги оказалась лучшим оппонентом для "Челси", чтобы реабилитироваться за унизительное поражение от "Борнмута". "Хаддерсфилд" неплохо держался под давлением, но лишь до второго гола, затем просто опустив руки.



"Челси" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче