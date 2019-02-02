"Челси" огорчил "Хаддесфилд" пятью голами без ответа

Гонсало Игуаин Дебютные голы Гонсало Игуаина помогли "Челси" разгромить "Хаддерсфилд" со счетом 5:0 и реабилитироваться за поражение от "Борнмута" посреди недели.

Главный тренер "синих" Маурицо Сарри отреагировал на поражение 4:0 от "Борнмута" четырьмя перестановками, убрав Антонио Рюдигера, Эмерсона Палмери, Матео Ковачича, Педро и выпустив Андреаса Кристенсена, Маркоса Алонсо, Росса Баркли и Виллиана.

В своем втором матче у руля "терьеров" Ян Зиверт поменял половину полевых игроков относительно минимального поражения от "Эвертона". Вернулись в старт Крис Леве, Филип Биллинг, Томми Смит, Аарон Муй и Айзек Мбенза.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же принялись владеть мячом, однако "Хаддерсфилд" чувствовал себя довольно комфортно и не позволял сопернику создавать моментов.

Тем не менее, на 16-й минуте счет был открыт. Нголо Канте сделал разрезающую передачу в штрафную площадь по правому краю, а Гонсало Игуаин пробил в касание в ближний угол ворот — 1:0.

"Терьеры" и дальше продолжали играть без мяча, но в те редкие моменты, когда им удавалось получить снаряд и продвинуться вперед, "Челси" не выглядел образцом надежности.

Контроль мяча не приносил "синим" опасных моментов, однако на исходе тайма Элиас Качунга заплел ноги Сесару Аспиликуэте на линии штрафной, и Эден Азар получил возможность с пенальти удвоить счет — 2:0.

После второго пропущенного гола "Хаддерсфилд" сосем развалился, тогда как "Челси" принялся угрожать воротам Йонаса Лессля с пугающей частотой.

На 66-й минуте Азар получил на левом краю штрафной мяч от Баркли, проскочил мимо голкипера и с острого угла поразил ворота — 3:0.

Спустя еще три минуты Игуаин нанес крученый удар в касание с дистанции после короткой передачи Нголо Канте — 4:0.

Гости уже не подавали признаков жизни, и на 86-й минуте хозяева поставили точку в матче. Давид Луис пробил головой после подачи Виллианом углового, а Качунга срезал мяч в свои ворота — 5:0.

Худшая команда Премьер-Лиги оказалась лучшим оппонентом для "Челси", чтобы реабилитироваться за унизительное поражение от "Борнмута". "Хаддерсфилд" неплохо держался под давлением, но лишь до второго гола, затем просто опустив руки.

"Челси" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Хаддерсфилд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. martingor 02.02.2019 20:51 # martingor
    безмозг какой же ты дебил я просто с тебя ОРРРРУУУУУУ

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  2. osivori 02.02.2019 20:50 # osivori
    игуаину еще бы кг-мы чуток сбросить, цены бы не было, не стрельцов конечно но хороший топ вариант, а вот с жоржинье непонятно что делает или хочет сделать, его на лавку, пусть оттуда усиленно семафорит, больше ни на что не годный, после его замены сразу команда вздохнула, ручной тормоз опустили, спорт режим включили, а то большая вероятность мимо 4 пролетим, а насчет сарри по моему решение уже принято, остаеться просто завизировать

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  3. oldsky 02.02.2019 20:50 # oldsky
    Оказывается там Байер устроил Баварии анальное зондирование... Кайф...

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  4. slash-lfc 02.02.2019 20:48 # slash-lfc
    Щельче чемпион!

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  5. fowler9 02.02.2019 20:47 # fowler9
    Пинсота абоссана

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  6. oldsky 02.02.2019 20:43 # oldsky
    Норм безпись за эту неделю дважды переобулся. Шлюш одним словом))

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  7. don-antonio 02.02.2019 20:42 # don-antonio
    Кардиф, еби этих выскочек

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  8. lodi 02.02.2019 20:23 # lodi
    еба у хадерсфилда 11 очей за 25 туров,глупо было бы..а вот то что игу пару положил найс

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  9. gandalf 02.02.2019 20:22 # gandalf
    я транс

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  10. sausage 02.02.2019 20:21 # sausage
    А если для адекватов, то класс Игуаина, как бомбпрдира, чувствуется даже с таким дном, как Хаддер. Абсолютно другое отношение к моментам и решениям.

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  11. novocaine 02.02.2019 20:20 # novocaine
    отсосарить у борнмута что бы разгромить самую мертвую команду лиги, ну что за топарики эти сосариболлы. Фапел снова синий ёптваю, понаехали, повылазили

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  12. shymkentski 02.02.2019 20:20 # shymkentski
    К обороне все ещё есть вопросы, Луиз в защите лучше в плане верховых единоборств но в плане отбора и подкатов, в игре 1х1 он никакой, у Кристенсена хз, но сегодня показал хороший матч, Алонсо хоть и бездарь, но понимание игры и физика у него намного лучше чем у Эмерсона..

    Лучший из полузащитников - Канте, два голевых паса на Игуаина, у пирожка с пасом есть проблемы, они либо неточные, либо медленные, но с завершением и открываниями за спину защей Игу-машина, все его удары шли в вствор, 3 угловых заработал..

    Ну спасибо Хаддерсфилду, из за турнирного положение они играли в атаку, не закрылись в глухую оборону как типичный аутсайдер, из за этого Челси быстро их раскачал... 5-0 збс, всех синих с победой

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  13. thegodfather 02.02.2019 20:19 # thegodfather
    игуаши все-таки лютый топарик.
    баркли > кейта



    ну все, изи жду требл,кал+ка+ле.

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  14. brown-ale 02.02.2019 20:16 # brown-ale
    Теперь все понятно. Саррибол работает только против таких днищенских соперников.

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  15. thegodfather 02.02.2019 20:16 # thegodfather
    игуша был не плох, будем честны
    по стилю игры напомнил агуэро.
    хороший в подыгрыше, хороший плотный удар. Но немного тяжеловат на фоне того же агуши

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  16. sir-alex-67 02.02.2019 20:14 # sir-alex-67
    пздц чусле неделю назад 4-0 говорили что сари аут, а щас при 5-0 про какой то сарибол

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  17. barstreetboy 02.02.2019 20:14 # barstreetboy
    Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на то как от безвиза подгорает срака у портовых хуесосов)))

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  18. pistolero-lfc 02.02.2019 20:14 # pistolero-lfc
    Пенсы, это всё магия моей аватарки. Чтановитесь на колени, чтоб я оставил эту аву до следующего тура

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  19. gameboy 02.02.2019 20:13 # gameboy
    Когда они в последний раз так крупно побеждали в АПЛ?

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  20. dwayne 02.02.2019 20:13 # dwayne
    Игуаин хорош!

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