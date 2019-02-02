Почеттино не будет болеть за "Арсенал" против "Сити"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не будет болеть за "Арсенал" в завтрашнем матче против "Манчестер Сити".

Вырвав в концовке победу против "Ньюкасла" благодаря единственному голу Сон Хен Мина, "шпоры" минимум на сутки опередили "Сити" и вскарабкались на второе место в Премьер-Лиги.



Чтобы остаться главным преследователем лидирующего "Ливерпуля", "Тоттенхэму" необходимо, чтобы в воскресенье "Арсенал" отпраздновал победу на "Этихад". Однако Почеттино отказывается поддерживать своих соседей по Северному Лондону.



"Буду ли я болеть за "Арсенал"? Нет. Почему я должен это делать? Никогда! Я собираюсь посмотреть матч и буду рад любому результату, как бы ни закончился этот матч".



"Нам не нужно занимать какую-то определенную позицию, чтобы убедить себя в своих способностях или своем потенциале. Мы всегда верим в себя, а дальше уже другие вещи определяют, сможешь ли ты сражаться за титул за конца".



"Но я думаю, сегодня мы на этом месте, потому что заслуживаем быть здесь. Посмотрим, что будет дальше" — цитирует Почеттино Evening Standard.