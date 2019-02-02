Почеттино не будет болеть за "Арсенал" против "Сити"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не будет болеть за "Арсенал" в завтрашнем матче против "Манчестер Сити".

Вырвав в концовке победу против "Ньюкасла" благодаря единственному голу Сон Хен Мина, "шпоры" минимум на сутки опередили "Сити" и вскарабкались на второе место в Премьер-Лиги.

Чтобы остаться главным преследователем лидирующего "Ливерпуля", "Тоттенхэму" необходимо, чтобы в воскресенье "Арсенал" отпраздновал победу на "Этихад". Однако Почеттино отказывается поддерживать своих соседей по Северному Лондону.

"Буду ли я болеть за "Арсенал"? Нет. Почему я должен это делать? Никогда! Я собираюсь посмотреть матч и буду рад любому результату, как бы ни закончился этот матч".

"Нам не нужно занимать какую-то определенную позицию, чтобы убедить себя в своих способностях или своем потенциале. Мы всегда верим в себя, а дальше уже другие вещи определяют, сможешь ли ты сражаться за титул за конца".

"Но я думаю, сегодня мы на этом месте, потому что заслуживаем быть здесь. Посмотрим, что будет дальше" — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Арсенал, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2019 19:25

Количество просмотров Просмотров: 953

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vals1702 02.02.2019 20:31 # vals1702
    1-4 место занято, 5-ТТх 6-Арс чего болеть за конкурента)))

    (ответить)

  2. chelsea88 02.02.2019 19:58 # chelsea88
    Все правильно, за аснл болеют только конченные пидopacы.

    (ответить)

  3. pamirbarkhorog 02.02.2019 19:48 # pamirbarkhorog
    А чё ему подержат их разве кто не будь верит в том что Арсенал победить..За счёт чего???Сити просто разнсёт их

    (ответить)

  4. arsenalekc 02.02.2019 19:32 # arsenalekc
    Врет и не краснеет)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: