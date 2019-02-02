"Тоттенхэм" готовится объявить дату переезда на новый стадион

Новый стадион Тоттенхэма На предстоящей неделе "Тоттенхэм", наконец, объявит дату переезда на свой новый стадион.

По ходу этого сезона "шпоры" раз за разом сообщали о переносе очередной порции своих домашних матчей на "Уэмбли".

Каждый раз Даниэлю Леви приходилось извиняться перед фанатами, и свое очередное заявление президент лондонского клуба планирует сделать в ближайшие семь дней.

Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, Леви, наконец, объявит дату официального открытия новой 62-тысячной арены.

Впервые команда Маурисио Почеттино может сыграть на новом стадионе против "Кристал Пэлас" 17 марта или против "Брайтона" 6 апреля, но никак не против "Арсенала" 2 марта.

Также стоит отметить, что матчи против "Пэлас" и "Брайтона" еще могут быть перенесены, если эти команды продвинутся в Кубке Англии. В таком случае открытие нового стадиона может случиться вечером в будний день, что для "шпор" было бы не столь желательно.


Метки стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2019 18:25

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