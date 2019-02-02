"Тоттенхэм" готовится объявить дату переезда на новый стадион

На предстоящей неделе "Тоттенхэм", наконец, объявит дату переезда на свой новый стадион.

По ходу этого сезона "шпоры" раз за разом сообщали о переносе очередной порции своих домашних матчей на "Уэмбли".



Каждый раз Даниэлю Леви приходилось извиняться перед фанатами, и свое очередное заявление президент лондонского клуба планирует сделать в ближайшие семь дней.



Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, Леви, наконец, объявит дату официального открытия новой 62-тысячной арены.



Впервые команда Маурисио Почеттино может сыграть на новом стадионе против "Кристал Пэлас" 17 марта или против "Брайтона" 6 апреля, но никак не против "Арсенала" 2 марта.



Также стоит отметить, что матчи против "Пэлас" и "Брайтона" еще могут быть перенесены, если эти команды продвинутся в Кубке Англии. В таком случае открытие нового стадиона может случиться вечером в будний день, что для "шпор" было бы не столь желательно.