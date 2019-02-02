"Тоттенхэм" вырвал победу у "Ньюкасла" и вышел на второе место в Премьер-Лиге

Сон Хен Мин Вырвав минимальную победу у "Ньюкасла" благодаря позднему голу Сон Хен Мина, "Тоттенхэм" минимум на сутки опередил "Манчестер Сити" и взобрался на второе место в Премьер-Лиге.

Относительно волевой победы над "Уотфордом" посреди недели в стартовом составе "шпор" вышли Киран Триппьер, Эрик Ламела и Лукас Моура, заменив Сержа Орье, Данни Роуза и Фернандо Льоренте.

"Сороки" появились теми же 11 игроками, что и на победный матч против "Манчестер Сити".

Хозяева сразу же взяли мяч под свой контроль, но первый опасный момент создали только по прошествии 16 минут. Ламела вернул в штрафную отбитый мяч, а Моура нанес удар головой с линии вратарской — рядом!

На 24-й минуте уже сам Ламела оказался на ударной позиции, со считанных метров пробив головой в крестовину после прострела с левого фланга от Яна Вертонгена.

За первый тайм зрители "Уэмбли" увидели лишь один удар в створ. Это Мусса Сиссоко на 38-й минуте пробил по летящему мячу с отскоком от газона из пределов штрафной, но голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка сыграл надежно. "Тоттенхэм" владел заметным территориальным преимуществом, но атаковал недостаточно остро.

Гостям удалось ответить только в начале второго тайма, когда Саломон Рондон пробил головой с линии вратарской после навеса с правого фланга. Уго Льорис был бессилен что-либо предпринять, но "шпор" выручила штанга.

Отделавшись испугом, хозяева продолжили оказывать давление, однако "Ньюкасл" по-прежнему достаточно уверенно держался. Лишь на 65-й минуте Фабиан Шер совершил вынос линии ворот после попытки Кристиана Эриксена подправить мяч в цель.

На момент Эриксена "сороки" ответили плотным дальним ударом Айозе Переса — Льорис в прыжке отвел угрозу от своих ворот.

И все-таки удача улыбнулась "Тоттенхэму". На 83-й минуте вышедший на замену Льоренте сделал скидку Сон Хен Мину на подступах к штрафной, а южнокореец отклеился от опекуна и хлестко пробил. Мяч шел в руки Дубравки, но тот допустил грубейшую техническую ошибку и пропустил снаряд в ворота — 1:0. На этом игра и закончилась.

"Ньюкасл" очень достойно оборонялся и даже имел пару отличных моментов, чтобы вырвать три очка, однако роковая ошибка Мартина Дубравки предопределила исход этого матча. "Тоттенхэм" на характере вырывает вторую победу подряд и выходит на второе место, что можно считать очередным впечатляющим достижением Маурисио Почеттино.

"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2019 17:25

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  1. brightonboy 02.02.2019 17:43 # brightonboy
    сук, лучше бы луиза убрал

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  2. oldsky 02.02.2019 17:41 # oldsky
    Грузите хаты на победу Хаддерсфильда. Инфа 100&#8453;. (грит по братский скинул инфу)

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  3. don-antonio 02.02.2019 17:41 # don-antonio
    Чо по щюлзи?!

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  4. sausage 02.02.2019 17:40 # sausage
    Жаль Бенитеса.

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  5. girasimus 02.02.2019 17:37 # girasimus
    Я не понял, МС под страпоном?

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  6. ry-l 02.02.2019 17:35 # ry-l
    Такими темпами Реал с Озара на Сона переключится

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  7. grafters 02.02.2019 17:32 # grafters
    Почему-то горят фаны Челси, забыв что весь чемпионский сезон с Конте отскакивали на поздних голах Косты.

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  8. ganinilyha 02.02.2019 17:29 # ganinilyha
    Да вы не охуели там отскакивать как мяч от Дзюбы?

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  9. electric 02.02.2019 17:27 # electric
    отскок-тим на главной

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