"Тоттенхэм" вырвал победу у "Ньюкасла" и вышел на второе место в Премьер-Лиге

Вырвав минимальную победу у "Ньюкасла" благодаря позднему голу Сон Хен Мина, "Тоттенхэм" минимум на сутки опередил "Манчестер Сити" и взобрался на второе место в Премьер-Лиге.

Относительно волевой победы над "Уотфордом" посреди недели в стартовом составе "шпор" вышли Киран Триппьер, Эрик Ламела и Лукас Моура, заменив Сержа Орье, Данни Роуза и Фернандо Льоренте.



"Сороки" появились теми же 11 игроками, что и на победный матч против "Манчестер Сити".



Хозяева сразу же взяли мяч под свой контроль, но первый опасный момент создали только по прошествии 16 минут. Ламела вернул в штрафную отбитый мяч, а Моура нанес удар головой с линии вратарской — рядом!



На 24-й минуте уже сам Ламела оказался на ударной позиции, со считанных метров пробив головой в крестовину после прострела с левого фланга от Яна Вертонгена.



За первый тайм зрители "Уэмбли" увидели лишь один удар в створ. Это Мусса Сиссоко на 38-й минуте пробил по летящему мячу с отскоком от газона из пределов штрафной, но голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка сыграл надежно. "Тоттенхэм" владел заметным территориальным преимуществом, но атаковал недостаточно остро.



Гостям удалось ответить только в начале второго тайма, когда Саломон Рондон пробил головой с линии вратарской после навеса с правого фланга. Уго Льорис был бессилен что-либо предпринять, но "шпор" выручила штанга.



Отделавшись испугом, хозяева продолжили оказывать давление, однако "Ньюкасл" по-прежнему достаточно уверенно держался. Лишь на 65-й минуте Фабиан Шер совершил вынос линии ворот после попытки Кристиана Эриксена подправить мяч в цель.



На момент Эриксена "сороки" ответили плотным дальним ударом Айозе Переса — Льорис в прыжке отвел угрозу от своих ворот.



И все-таки удача улыбнулась "Тоттенхэму". На 83-й минуте вышедший на замену Льоренте сделал скидку Сон Хен Мину на подступах к штрафной, а южнокореец отклеился от опекуна и хлестко пробил. Мяч шел в руки Дубравки, но тот допустил грубейшую техническую ошибку и пропустил снаряд в ворота — 1:0. На этом игра и закончилась.



"Ньюкасл" очень достойно оборонялся и даже имел пару отличных моментов, чтобы вырвать три очка, однако роковая ошибка Мартина Дубравки предопределила исход этого матча. "Тоттенхэм" на характере вырывает вторую победу подряд и выходит на второе место, что можно считать очередным впечатляющим достижением Маурисио Почеттино.



"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче