Голкипер "Реала" Тибо Куртуа пролил свет на свой уход из "Челси" прошлым летом, заявив, что еще в марте "синие" пообещали его отпустить.

Напомним, Куртуа покинул "Стэмфорд Бридж" при весьма скандальных обстоятельствах. Тибо отказался выходить из отпуска и приступать к предсезонной подготовке, требуя трансфера в "Реал".



На тот момент у 26-летнего бельгийца уже шел последний год по контракту, поэтому "Челси" был вынужден заключить сделку с "Реалом", пригласив на место Тибо за рекордные для голкипера деньги Кепу Аррисабалагу.



В интервью бельгийскому изданию HLN Куртуа рассказал, что директор "Челси" Марина Грановская еще в конце прошлого сезона согласилась отпустить его, прежде чем изменила свое мнение и породила этот скандал.



"С Мариной тяжело договариваться, но это нормально. В футболе самая сложная работа у тех людей, которые договариваются о контрактах, зарплатах, трансферах и так далее".



"Еще в марте я провел встречу с Мариной и сообщил о своем желании уйти. Проживая в Лондоне и играя по графику Премьер-Лиги, я не мог регулярно навещать своих детей в Мадриде".



"Ты найдешь себе клуб?" — спросила Марина меня. "Будьте уверены", — я ответил. "Хорошо, тогда мы отпустим тебя и найдем тебе замену".



"А как все вышло на самом деле? После Чемпионата Мира мой уход уже не был таким очевидным. Игроки на замену были слишком дорогими. Простите, но это не то, о чем мы договаривались. В такой ситуации тебе нужно постараться, чтобы осуществить задуманное".



"Выступая за "Челси", были времена, когда я чувствовал, что меня недостаточно ценят. Когда все эти вещи появляются в социальных сетях.... Но это касается не только меня. Сегодня слишком легко ткнуть пальцем в голкипера, когда команда проигрывает", — сообщил Куртуа.