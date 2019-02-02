Румменигге подтвердил, что "Бавария" вернется за Хадсон-Одои

Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге объявил, что его клуб продолжит работу над трансфером Каллума Хадсон-Одои, не сумев заполучить нападающего "Челси" в январе.

В январе "Бавария" сделала четыре предложения о покупке Хадсон-Одои, а сам Каллум дал ясно понять "Челси", что не будет продлевать истекающий через 18 месяцев контракт. Под занавес окна 18-летний англичанин даже подал прошение о трансфере.



"Синие" так и не отпустили своего воспитанника, надеясь, что в остатке сезона Хадсон-Одои, которому чемпионам Бундеслиги определенно удалось вскружить голову, передумает уходить. Однако в Мюнхене не собираются отступать.



"В прошлом у нас уже были трансферы, которые не удавалось совершить с первой попытки, но удавалось со второй. Именно над этим мы и будем работать теперь".



"Знаковые приобретения требуют денег. Здесь в "Баварии" мы хотим игроков высшего мастерства, и Хасан (Салихамиджич, спортивный директор клуба) абсолютно уверен насчет этого игрока", — цитирует Румменигге Sky Sports.