Сарри: "В "Наполи" давление было выше, чем в "Челси"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что давление под которым он оказался сейчас, не сравнится с тем, что на него оказывалось в предыдущем клубе "Наполи".

В последние недели под итальянским специалистом начало серьезно раскачиваться кресло. В минувшую среду, уступив "Борнмуту" 4:0, "синие" проиграли в третий раз кряду на выезде и одновременно потерпели свое самое крупное поражение за 23 последних года. Однако Маурицио весьма уверенно чувствует себя в этой ситуации.

"Я всегда рискую своей работой, и именно за это я ее люблю. Давление делает меня лучше".

"Я пришел в "Наполи", когда они три сезона подряд участвовали в Лиге Чемпионов. Здесь очень высокий уровень, но и там уровень был не так уж низок".

"Думаю, в "Наполи" давление было выше. Неаполь — единственный город в Италии с одной командой, поэтому со стороны болельщиков давление очень высоко".

"Это не проблема. Я хочу остаться собой. Я мечтатель. Я хочу играть в свой футбол и наслаждаться своим футболом. Если я верю, что моя команда должна быть организована определенным образом, то я не могу изменить свое мышление", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Наполи, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 856

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 02.02.2019 15:43 # chebrec
    Ахахахахахахаха!!!
    Ехехехехехехехе!!!
    Охохохохохохохо!!!

    (ответить)

  2. jack-willsher 02.02.2019 15:18 # jack-willsher
    клуб неблагодарных крыс

    (ответить)

  3. thegodfather 02.02.2019 15:07 # thegodfather
    Жаль старика. Подарите ему требл и увольте, пинсы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: