Сарри: "В "Наполи" давление было выше, чем в "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что давление под которым он оказался сейчас, не сравнится с тем, что на него оказывалось в предыдущем клубе "Наполи".

В последние недели под итальянским специалистом начало серьезно раскачиваться кресло. В минувшую среду, уступив "Борнмуту" 4:0, "синие" проиграли в третий раз кряду на выезде и одновременно потерпели свое самое крупное поражение за 23 последних года. Однако Маурицио весьма уверенно чувствует себя в этой ситуации.



"Я всегда рискую своей работой, и именно за это я ее люблю. Давление делает меня лучше".



"Я пришел в "Наполи", когда они три сезона подряд участвовали в Лиге Чемпионов. Здесь очень высокий уровень, но и там уровень был не так уж низок".



"Думаю, в "Наполи" давление было выше. Неаполь — единственный город в Италии с одной командой, поэтому со стороны болельщиков давление очень высоко".



"Это не проблема. Я хочу остаться собой. Я мечтатель. Я хочу играть в свой футбол и наслаждаться своим футболом. Если я верю, что моя команда должна быть организована определенным образом, то я не могу изменить свое мышление", — цитирует Сарри Sky Sports.