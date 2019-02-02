Ходжсон узнал о переходе Батшуайи только на утро

Мичи Батшуайи Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон признался, что 31 января он отправился спать, не дожидаясь, чем завершатся переговоры по нападающему Мичи Батшуайи.

Напомним, переход Батшуайи к "орлам" на правах аренды из "Челси" стал самым поздним трансфером зимнего окна — два клуба отправили гарантийное письмо в Премьер-Лигу, благодаря чему получили еще немного времени на оформление сделки, уже после дедлайна в 11 часов вечера. О том, что Мичи подписан, 71-летний Ходжсон узнал только на утро.

"Я отправился в кровать, не зная о сделке, но был приятно проснуться от сообщений нашего спортивного директора и моего сына, который живет в Америке".

"Около 8:30 вечера я знал, что сделка с "Челси" может быть согласована, и что сам игрок летит в Лондон. Я не знал всех деталей, но я видел явную возможность заполучить игрока, которого мы хотели".

"Наш директор держал меня в курсе событий до 11 часов. Как и каждый, я знал, что сделка близка. Это было так драматично — мы одними из последних подали документы, если не последними".

"Затем, уже после 11 вечера, нам требовалось получить одобрение от ФИФА, поэтому я не знал, чем завершится этот утомительный вечер".

"Мичи нам всегда очень нравится, и о нем хорошо отзывались люди, которым я доверяю. Этот игрок может стать недостающим элементом в нашем пазле".

"Мы пытались купить его в 2016 году, но либо "Челси" перебил наше предложение, либо он сам выбрал "Челси". Нам пришлось с этим смириться. Ему самому приятно осознавать, что наш клуб давно им интересовался", — цитирует Ходжсона Daily Mail.


Метки Батшуайи, Кристал Пэлас, Ходжсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2019 14:10

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