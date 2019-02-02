Ходжсон узнал о переходе Батшуайи только на утро

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон признался, что 31 января он отправился спать, не дожидаясь, чем завершатся переговоры по нападающему Мичи Батшуайи.

Напомним, переход Батшуайи к "орлам" на правах аренды из "Челси" стал самым поздним трансфером зимнего окна — два клуба отправили гарантийное письмо в Премьер-Лигу, благодаря чему получили еще немного времени на оформление сделки, уже после дедлайна в 11 часов вечера. О том, что Мичи подписан, 71-летний Ходжсон узнал только на утро.



"Я отправился в кровать, не зная о сделке, но был приятно проснуться от сообщений нашего спортивного директора и моего сына, который живет в Америке".



"Около 8:30 вечера я знал, что сделка с "Челси" может быть согласована, и что сам игрок летит в Лондон. Я не знал всех деталей, но я видел явную возможность заполучить игрока, которого мы хотели".



"Наш директор держал меня в курсе событий до 11 часов. Как и каждый, я знал, что сделка близка. Это было так драматично — мы одними из последних подали документы, если не последними".



"Затем, уже после 11 вечера, нам требовалось получить одобрение от ФИФА, поэтому я не знал, чем завершится этот утомительный вечер".



"Мичи нам всегда очень нравится, и о нем хорошо отзывались люди, которым я доверяю. Этот игрок может стать недостающим элементом в нашем пазле".



"Мы пытались купить его в 2016 году, но либо "Челси" перебил наше предложение, либо он сам выбрал "Челси". Нам пришлось с этим смириться. Ему самому приятно осознавать, что наш клуб давно им интересовался", — цитирует Ходжсона Daily Mail.