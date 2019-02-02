Антонио Рюдигер пристыдил игроков "Челси"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер считает, что "синим" должно быть стыдно за свою игру в матче против "Борнмута".

Посреди недели "Челси" всего лишь во второй раз за все время своих выступлений в Премьер-Лиге проиграл с разницей в четыре мяча. Больше всего Рюдигера беспокоит то, что "синие" безвольно приняли это поражение.



"Каждому должно быть стыдно после случившегося в последнем матче. Каждый должен очень тщательно подумать об этом, потому что ты всегда можешь победить, проиграть или сыграть вничью, но важнее всего, в какой манере ты это делаешь".



"У меня нет слов по поводу того, что произошло во втором тайме. Мы возобновили игру, пропустили спустя две минуты, и все пошло очень плохо. Мы ничем не ответили — лишь Нголо Канте имел пару полумоментов и все".



"Если вы посмотрите на характер игры, то увидите, что "Борнмуту" было слишком легко из-за наших потерь впереди — каждый знает, что "Борнмут" умеет контратаковать, и они ждали этого".



"Мы играли и лучше в этом сезоне, и это ранит. Мы особо даже не пытались изменить результат, что плохо", — цитирует Рюдигер Sky Sports.