Антонио Рюдигер пристыдил игроков "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер считает, что "синим" должно быть стыдно за свою игру в матче против "Борнмута".

Посреди недели "Челси" всего лишь во второй раз за все время своих выступлений в Премьер-Лиге проиграл с разницей в четыре мяча. Больше всего Рюдигера беспокоит то, что "синие" безвольно приняли это поражение.

"Каждому должно быть стыдно после случившегося в последнем матче. Каждый должен очень тщательно подумать об этом, потому что ты всегда можешь победить, проиграть или сыграть вничью, но важнее всего, в какой манере ты это делаешь".

"У меня нет слов по поводу того, что произошло во втором тайме. Мы возобновили игру, пропустили спустя две минуты, и все пошло очень плохо. Мы ничем не ответили — лишь Нголо Канте имел пару полумоментов и все".

"Если вы посмотрите на характер игры, то увидите, что "Борнмуту" было слишком легко из-за наших потерь впереди — каждый знает, что "Борнмут" умеет контратаковать, и они ждали этого".

"Мы играли и лучше в этом сезоне, и это ранит. Мы особо даже не пытались изменить результат, что плохо", — цитирует Рюдигер Sky Sports.


Метки Борнмут, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2019 13:50

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  1. chebrec 02.02.2019 14:39 # chebrec
    Конечно стыдно не без этого

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  2. manutd-20champ 02.02.2019 14:01 # manutd-20champ
    бедненький, аж сам покраснел от стыда.

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  3. ben-arfa 02.02.2019 13:56 # ben-arfa
    Самое смешное что он ровно то же самое сделал аккурат перед увольнением Конте

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  4. ganinilyha 02.02.2019 13:52 # ganinilyha
    Красава, Рюдигер в команде руинеров одних.

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