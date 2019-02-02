Гвардиола: "Эмери — невероятный тренер"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал положительную оценку работе своего коллеги и соотечественника Унаи Эмери из "Арсенала".
За свою тренерскую карьеру Гвардиола 11 раз пересекался с командами Эмери и не потерпел ни одного поражения. В первом туре этого сезона Хосеп отпраздновал с "горожанами" победу на "Эмирейтс" со счетом 0:2.
Тем не менее, Гвардиола считает Эмери прекрасным специалистом. На кого-то Унаи производит неоднозначное впечатление в своем дебютном английском сезоне, однако у Хосепа никаких сомнений нет.
"Он невероятно подготовленный тренер. Я никогда не видел его работу изнутри, но снаружи он выгляди тренером, который всегда хорошо готовится к матчам. У него невероятная рабочая этика, он боец, и в целом он невероятный тренер".
"Его результаты в Премьер-Лиге весьма хороши. Да, они проиграли в Кубке Лиги и Кубке Англии, но в Премьер-Лиге конкуренция настолько велика, что попадание в Лигу Чемпионов стало бы большим успехом для него".
"В своем первом сезоне в Англии, в новой стране, не бывает легко, но со стороны кажется, что он весьма хорош", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
02.02.2019 12:00
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В Зенит этого топаря... Думаю с Дзюбой у них будет классный тандем. Тренеришко и игрочишко)))
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Лысый шарлатан хвалит тренеришку. Майнд геймс - не твоё.
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