Невилл затрудняется выбрать между Сульшером и Почеттино

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что у него уже нет четкого мнения, кто больше подходит "красным дьяволам" в качестве постоянного главного тренера — Оле Гуннар Сульшер или Маурисио Почеттино.

Своим впечатляющим стартом в качестве временщика, включая победу в очном противостоянии над "Тоттенхэмом" Почеттино, Сульшер превратился в глазах Невилла в реального кандидата на должность постоянного наставника "Юнайтед". Однако сомнения не покидают Гари.



"Победа над "Тоттенхэмом" слегка изменила ход моих мыслей. Сульшер принял правильные решения, и он выиграл тактическую дуэль в первом тайме".



"Да, во втором тайме Давид Де Хеа совершил кучу сейвов, и "Тоттенхэм", наверное, должен был сравнивать счет, но в первом тайме он решился перестроиться на ромб с убегающими в прорыв нападающими".



"Это был риск, и за последние два-три года я никогда не видел, чтобы "Юнайтед" делал это в каком-либо матче. Поэтому он ввел новую систему, новую схему, новый стиль игры в своем важнейшем матче".



"Он сделал то, что и должны делать тренеры "Манчестер Юнайтед" — рискнул ради победы и победил. Думаю, это был большой момент для Оле".



"Во мне борются два мнения. Лично я бы хотел, чтобы Сульшер получил шанс с этой работой. Но с другой стороны, я хочу, чтобы клуб без эмоций ответил на вопрос: "Является ли Оле Гуннар Сульшер лучшим человеком для этой работы?"



"Если в конце сезона ответом будет "да", потому что он финишировал в топ-4 и выиграл Кубок Англии, то ты лишь скажешь: "А как можно не дать ему эту работу?"



"Я не собираюсь отказываться от своих слов. Я говорил, что "Юнайтед" должен претендовать на лучшие футбольные мозги в мире и лучшего главного тренера в мире, что только можно найти. Если это будет Оле в конце сезона..."



"Мысленно я всегда возвращаюсь к Почеттино, потому что его кандидатура выделяется. Он неподражаем в плане стиля, ценностей и работы с молодежью, что доказывал в "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме". Долгое время он казался мне естественным выбором".



"Взгляните на Дель Боске в "Реале" или Ди Маттео в его шесть месяцев в "Челси". Такое впечатление, что у Оле сейчас именно такой период", — цитирует Невилла The Telegraph.