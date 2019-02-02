Почеттино: "Тоттенхэм в Премьер-Лиге — как Фернандо Алонсо в "Формуле-1"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сравнил ситуацию "шпор" в Премьер-Лиге с ситуацией Фернандо Алонсо в гонках "Формулы-1".

На текущей неделе "Тоттенхэм" отметил годовщину с момента своего последнего приобретения — перехода Лукаса Моуры из ПСЖ. Несмотря на отсутствие усиления, обилие трав и задержку с переездом на новый стадион, "шпоры" очень достойно идут по дистанции и в случае победы над "Ньюкаслом" в субботу смогут подняться на второе место в Премьер-Лиге, пускай даже временно.



Как признается Почеттино, который является большим фанатом "Формулы-1", он ощущает себя пилотом McLaren, который вынужден гоняться с двумя мощными Mercedes "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



"Если ты работаешь в футболе, значит ты хочешь побеждать. Когда ты игрок, то победы — это единственное, чего ты хочешь".



"Но если у тебя нет инструментов для побед, то становиться победителем сложно. Если у тебя есть машина для побед и ты хорош, тогда ты побеждаешь. Если у вас одинаковые машины, то один побеждает, а другой проигрывает".



"Возьмите, к примеру, Фернандо Алонсо и сравните его с Хэмилтоном. Если вы посадите Хэмилтона в McLaren прошлого сезона, а Алонсо в Mercedes, то результат машин не изменится: Хэмилтон будет внизу, а Алонсо — наверху".



"Я всегда привожу этот пример. Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон — лучшие гонщики в "Формуле-1". Но если вы посадите Хэмилтона в McLaren прошлого сезона, а Алонсо — в Mercedes, то McLaren и Mercedes останутся на своих местах. Такова реальность".



"Где Алонсо финишировал в прошлом году с McLaren? Я слежу за "Формулой-1" и люблю McLaren. Но в прошлом сезоне они были неконкурентоспособны. Я же прав, не так ли? Но как вы думаете, проблема в Алонсо или проблема в машине?" — цитирует Почеттино Sky Sports.