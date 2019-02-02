Сарри считает, что "Челси" нужно быть терпеливым

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри посоветовал своему клубу брать пример с "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", которые в трудные времена проявили терпение к своим наставникам.

Под Сарри всерьез закачалось кресло после поражения 4:0 от "Борнмута" в минувшую среду. К философии и тренерским методам 60-летнего итальянца появились большие запросы.

Однако Маурицио спешит указать на успех своих конкурентов Премьер-Лиге. Маурисио Почеттино работает в "Тоттенхэме" с 2014 года, Юрген Клопп — в "Ливерпуле" с 2015, Хосеп Гвардиола — в "Сити" в 2016, и все трое получили возможность реализовать свои идеи. Того же хочет и Сарри.

"Я хочу напомнить, что в своих первых сезонах с новыми тренерами "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" были в середине таблицы".

"В Англии очень четкая ситуация. Есть три команды, которые возвышаются над остальными. В одной тренер пришел пять лет назад, в другой — четыре года назад, в третьей — три года назад. Поэтому все предельно ясно. Английский футбол в руках этих команд".

"У них есть план, и они оказались терпеливыми. Поэтому нам нужно изменить свое отношение к делу и продолжать работать. Для меня ситуация предельно ясна", — цитирует Сарри The Independent.


Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. oldsky 02.02.2019 09:24 # oldsky
    Остоновите кто нибудь этого безумного старика. Четвертый день продолжает окроплять синюю помойку. Ай да Сарри, ай да топарь!!!

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  2. arhangel777 02.02.2019 09:19 # arhangel777
    Сарри конечно все по делу сказал, но боюсь против Азара и ко ему не устоять((( У них уже колоссальный опыт по сливанию тренеров и ни чего не деланию

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  3. gunnerlove 02.02.2019 09:17 # gunnerlove
    Не туда попал

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  4. firmino9 02.02.2019 09:11 # firmino9
    Сарри чет много говорит. Жозе и Конте тоже много говорили перед увольнением. Имхо он в Челси недолго

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  5. electric 02.02.2019 09:09 # electric
    Чувак забыл куда попал. Здесь меняют тренеров как перчатки.

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