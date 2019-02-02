Джек Уилшир рискует больше не сыграть в этом сезоне

В "Вест Хэме" опасаются, что полузащитник Джек Уилшир уже не выйдет на футбольное поле в этом сезоне из-за хронических проблем с лодыжками.

Сыграв четыре матча за свой новый клуб после перехода свободным агентом из "Арсенала", Уилшир уже в сентябре слег в лазарет. Тогда Джек перенес небольшую операцию на левой лодыжке.



Восстановившись после хирургического вмешательства, 1 декабря Уилшир вышел на заключительные пять минут матча против "Ньюкасла", но затем вновь обратился за медицинской помощью с жалобой на правую лодыжку.



По прошествии двух месяцев интенсивного лечения 27-летний англичанин все еще не готов вернуться на поле. При самом оптимистичном сценарии Уилшир будет готов сыграть в футбол только через шесть-восемь недель, сообщает Daily Mail.



Однако не исключен и менее приятный сценарий, учитывая предыдущие проблемы Джека. Уилширу может потребоваться очередная операция, и в таком случае восстановление растянется на месяцы.



Добавим, что пока Уилшир сыграл лишь 339 минут за "молотобойцев. Контракт Джека с "Вест Хэмом" рассчитан до 2021 года.