Дэвид Брукс пропустит месяц с травмой лодыжки
Талантливый полузащитник "Борнмута" Дэвид Брукс пропустит ближайший месяц с травмой лодыжки.
21-летний игрок сборной Уэльса великолепно проводит свой дебютный сезон в Премьер-Лиге, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами в 22 матчах за команду Эдди Хау.
В минувшую среду Брукс поучаствовал в разгроме "Челси" со счетом 4:0, забив второй гол своей команды, но в этом же матче Дэвид получил повреждение.
Как стало известно Sky Sports, теперь Брукс не поможет "вишенкам" в ближайшие четыре недели. Дэвид будет вынужден пропустить матчи против "Кардиффа", "Ливерпуля", "Вулверхэмптона", "Арсенала" и "Манчестер Сити".
02.02.2019 07:00
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