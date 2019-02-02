Дэвид Брукс пропустит месяц с травмой лодыжки

Талантливый полузащитник "Борнмута" Дэвид Брукс пропустит ближайший месяц с травмой лодыжки.

21-летний игрок сборной Уэльса великолепно проводит свой дебютный сезон в Премьер-Лиге, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами в 22 матчах за команду Эдди Хау.



В минувшую среду Брукс поучаствовал в разгроме "Челси" со счетом 4:0, забив второй гол своей команды, но в этом же матче Дэвид получил повреждение.



Как стало известно Sky Sports, теперь Брукс не поможет "вишенкам" в ближайшие четыре недели. Дэвид будет вынужден пропустить матчи против "Кардиффа", "Ливерпуля", "Вулверхэмптона", "Арсенала" и "Манчестер Сити".