Над Джо Гомесом нависла угроза операции

Джо Гомес Возвращение в строй Джо Гомеса может быть снова отложено, если защитнику "Ливерпуля" потребуется операция на поврежденной ноге.

Напомним, Гомес получил перелом в нижней части своей левой ноги во время победного для "красных" матчах Премьер-Лиги против "Бернли" на "Терф Мур" 5 декабря (1:3).

Изначально доктора отводили полтора месяца на восстановление Джо, однако еще на прошлой неделе главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал, что его подопечный идет на поправку медленнее, чем ожидалось.

В преддверии воскресного выезда к "Вест Хэму" Клопп и вовсе поведал, что теперь над 21-летним защитником нависла угроза операции.

"Нам важно, чтобы он выздоровел, и мы еще посмотрим, как нам этого добиться. Потребуется ли ему операция? Я не знаю. Время покажет. Вероятность этого, наверное, существует".

"Процесс восстановления идет не так, как мы того хотели, и ему нужно больше времени. Мы еще посмотрим, какое лечение мы для него выберем. В разные моменты мы думали о разных методах".

"Ему потребуется время. Нам нечего добавить. Но матч против "Баварии" не является реалистичной целью, нет. Время покажет", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Гомес, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. mc-od 02.02.2019 06:47 # mc-od
    Здоровья пацану.

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  2. arhangel777 02.02.2019 06:02 # arhangel777
    Здоровья топарику и побыстрее в строй!

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