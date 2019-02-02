Над Джо Гомесом нависла угроза операции
Возвращение в строй Джо Гомеса может быть снова отложено, если защитнику "Ливерпуля" потребуется операция на поврежденной ноге.
Напомним, Гомес получил перелом в нижней части своей левой ноги во время победного для "красных" матчах Премьер-Лиги против "Бернли" на "Терф Мур" 5 декабря (1:3).
Изначально доктора отводили полтора месяца на восстановление Джо, однако еще на прошлой неделе главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал, что его подопечный идет на поправку медленнее, чем ожидалось.
В преддверии воскресного выезда к "Вест Хэму" Клопп и вовсе поведал, что теперь над 21-летним защитником нависла угроза операции.
"Нам важно, чтобы он выздоровел, и мы еще посмотрим, как нам этого добиться. Потребуется ли ему операция? Я не знаю. Время покажет. Вероятность этого, наверное, существует".
"Процесс восстановления идет не так, как мы того хотели, и ему нужно больше времени. Мы еще посмотрим, какое лечение мы для него выберем. В разные моменты мы думали о разных методах".
"Ему потребуется время. Нам нечего добавить. Но матч против "Баварии" не является реалистичной целью, нет. Время покажет", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
02.02.2019 06:00
Просмотров: 269
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Здоровья пацану.
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
Здоровья топарику и побыстрее в строй!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий