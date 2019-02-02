25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 2 февраля семью поединками стартует 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





ТОТТЕНХЭМ — НЬЮКАСЛ 15:30 Онлайн-трансляция



Посреди недели "Ньюкасл" шокировал "Манчестер Сити", после чего обновил державшийся 14 лет свой трансферный рекорд покупкой Мигеля Альмирона. Одним словом, "сороки" будут в прекрасном настроении, однако и "Тоттенхэм" должен быть бодр духом, отреагировав на вылет из Кубка Лиги и Кубка Англии волевой победой над "Уотфордом". "Шпоры" надеются обыграть "сорок" в четвертый раз подряд в рамках Премьер-Лиги — впервые с 2004-2005 годов.



"Тоттенхэм" по-прежнему вынужден обходиться без Бена Дэвиса, Деле Алли и Харри Кейна. У Сон Хен Мина случилась судорога посреди недели. Винсент Янссен возвращен в первую команду, но играть пока не готов.



"Ньюкасл" пока не может бросить в бой Мигеля Альмирона, который ожидает рабочую визу. А вот Антонио Баррека к дебюту готов. Хоселу надеется вернуться после травмы лодыжки.



ЭВЕРТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



На данный момент, выиграв шесть из 10 последних матчей, "Вулверхэмптон" является лучшей командой Премьер-Лиги за пределами топ-6 и на два очка опережает "Эвертон", которому по-прежнему никак не хватает стабильности — в этом сезоне Премьер-Лиги "ирискам" пока лишь однажды удалось записать на свой счет две победы подряд. В 14 последних выездах на "Гудисон Парк" с учетом всех соревнований "волки" одержали только одну победу — в сентябре 1979.



Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе, которому так и не удалось вырваться в ПСЖ, испытывает проблемы с пахом. Также не совсем здоровы Лейтон Бэйнс и Йерри Мина, а Люка Динь дисквалифицирован.



После трех матчей дисквалификации возвращается защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ФУЛХЭМ 18:00



Посреди недели "Фулхэм" устроил впечатляющий "камбэк" против "Брайтона", отпраздновав победу 4:2 и сократив отставание от спасительного места до шести очков. "Кристал Пэлас", как раз опережающий своего соперника нашесть баллов, по-прежнему испытывает колоссальные проблемы с забитыми мячами дома — только шесть голов в 11 матчах на "Селхерст Парк" в этом сезоне. "Дачники" потерпели лишь одно поражение в 11 последних выездах к "Пэлас" в рамках чемпионата, одержав пять побед.



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха дисквалифицирован за свое удаление против "Саутгемптона" в среду вечером. Мичи Батшуайи теоретически может дебютировать за свой новый клуб, но его форма вызывает вопросы. Шейху Куяте подвернул лодыжку и в субботу не сыграет.



"Фулхэму" предстоит оценить форму новобранцем Ховарда Нордтвейта и Лазара Марковича. Алфи Моусон все еще травмирован, Джо Брайан под вопросом.



ЧЕЛСИ — ХАДДЕРСФИЛД 18:00 Онлайн-трансляция



4:0 от "Борнмута" — самое крупное поражение за 23 последних года — обязывает "Челси" правильно отреагировать. К счастью, соперник для этого более чем подходящий, ведь "Хаддерсфилд" безнадежно последний в Премьер-Лиге, набрав только одно очков в 11 последних матчах. "Синие" выиграли две из трех предыдущих встреч с "терьерами" в рамках чемпионата, но третью — в мае на "Стэмфорд Бридж" — завершили вничью.



У новичка "Челси" Гонсало Игуаина имеются проблемы со спиной.



"Хаддерсфилд" может устроить дебют своему новичку Карлану Гранту. Филип Биллинг залечил колено.



БЕРНЛИ — САУТГЕМПТОН 18:00



Посреди недели "Бернли" не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вернуться от "Манчестер Юнайтед" с победой, но даже ничья — отличный результат для "бордовых". "Саутгемптон" имеет равное количество очков со своим соперником и вот уже четыре матча кряду в Премьер-Лиге не знает поражений — лучшая серия "святых" в этом сезоне. В четырех последних встречах этих команд зрители увидели только четыре гола.



Новичок "Бернли" Питер Крауч, возможно, нуждается к тренировках, прежде чем сможет дебютировать за свой новый клуб. Йоханн Берг Гудмундссон и Робби Брэйди уже поправились.



Полузащитник "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг должен сыграть, несмотря на травму головы в матче с "Кристал Пэлас". У Чарли Остина проблемы с лодыжкой.



БРАЙТОН — УОТФОРД 18:00



В середине недели обе команды проиграли, ведя в счете, но если "Уотфорд" по-прежнему располагается в верхней половине таблицы, то "Брайтон", набравший лишь пять из последних 27 очков, не может чувствовать себя столь комфортно — угроза вылета все еще реальна. "Ласточки" одержали только одну победу в восьми последних встречах с "шершнями" в рамках чемпионата.



Левый защитник "Брайтона" Бернардо, пропустивший пять последних матчей с травмой задней поверхности бедра, наконец, здоров. Иранец Алиреза Джаханбакш вернулся с Кубка Азии.



Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре, как ожидается, пропустит четвертый матч кряду из-за проблем с коленом. Себастьян Предль и Кико Фемения травмированы.



КАРДИФФ — БОРНМУТ 20:30



"Кардифф" сыграет свой первый домашний матч после трагедии с Эмилиано Салой, и можно не сомневаться, что это будет эмоционально. "Борнмут" выглядит непредсказуемо: "вишенки" едва сокрушили "Челси" со счетом 4:0, но все семь последних выездных поединков во всех соревнованиях они проиграли. "Борнмут" ни разу не уступил в пяти последних выездах к "ласточкам" — две победы и три ничьи.



Купленный у "Рединга" Леандро Бакуна надеется дебютировать за "Кардифф". Харри Артер не сыграет из-за условий своей аренды.



"Борнмут" будет лишен Дэвида Брукса и Каллума Уилсона. Доминик Соланке восстановился после повреждения задней поверхности бедра.